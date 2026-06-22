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Româncă din Italia, suspectată că și-a ucis fiica de 13 ani și apoi și-a luat viața

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Româncă din Italia, suspectată că și-a ucis fiica de 13 ani și apoi și-a luat viațaPolitia Italia. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Tragedia a avut loc în orașul italian Torino, unde o româncă în vârstă de 40 de ani și-ar fi ucis fiica de 13 ani, după care s-ar fi sinucis. Cele două au fost găsite în locuința în care trăiau, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unui omor urmat de sinucidere, potrivit ANSA.

Româncă din Italia, suspectată că și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis

Descoperirea a fost făcută duminică dimineață de fiica cea mare a femeii, o tânără de 19 ani, care a alertat imediat serviciile de urgență.

Incidentul s-a petrecut într-un bloc din cartierul Parella, situat în partea de vest a orașului Torino. Potrivit presei italiene, tânăra de 19 ani s-a întors acasă în jurul orei 11:00 și a găsit o scenă dramatică.

Poliția italiană

carabinieri

Fiica cea mare a femeii a alertat autoritățile

Sora sa mai mică, în vârstă de 13 ani, era inconștientă în dormitor, iar în aceeași încăpere se afla și mama lor, fără semne vitale.

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Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să o resusciteze pe adolescentă, însă eforturile acestora nu au avut rezultat, fiind declarat ulterior și decesul fetei.

Tânăra care a făcut descoperirea a suferit un șoc puternic și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Anchetatorii iau în calcul varianta unui omor urmat de sinucidere

Primele date ale investigației indică faptul că femeia și-ar fi ucis fiica, după care și-ar fi luat propria viață. Potrivit informațiilor preliminare, adolescenta ar fi fost strangulată.

Polițiștii și procurorii au efectuat cercetări în apartament și au început să adune declarații de la rude, apropiați și vecini pentru a reconstitui ultimele ore înaintea tragediei.

Ancheta are ca obiectiv stabilirea cu exactitate a modului în care s-au petrecut faptele și a motivelor care ar fi putut conduce la un asemenea gest.

Vecinii spun că femeia traversa o perioadă dificilă

Persoanele care locuiesc în apropiere au declarat că românca se despărțise recent de soțul său și că, în ultimele luni, părea afectată de situația familială.

Vecinii o descriu drept o persoană discretă și liniștită și spun că nu au observat conflicte sau incidente care să anunțe tragedia.

Femeia locuia împreună cu cele două fiice în apartamentul din Torino, în timp ce fostul partener s-ar afla în România.

Procurorii din Torino au deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele cazului. În perioada următoare vor fi efectuate expertize medico-legale și alte investigații care să stabilească oficial cauzele morții celor două victime.

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