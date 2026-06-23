Ungaria încetinește procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova la UE

Ungaria a amânat o procedură considerată esențială pentru continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ale Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit a doi diplomați europeni citați de Politico, Budapesta s-a opus unei inițiative care necesita acordul tuturor celor 27 de state membre, ceea ce pune sub presiune calendarul de extindere pe care Kievul și Chișinăul sperau să îl urmeze în perioada următoare.

Cele două state au făcut un pas important în parcursul lor european pe 15 iunie, când țările membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate deschiderea primului cluster oficial de negociere pentru Ucraina și Republica Moldova.

Decizia a venit după ani în care procesul a fost blocat de fostul premier ungar Viktor Orbán, cunoscut pentru opoziția sa față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Dosarele celor două țări sunt legate politic la nivel european, ceea ce înseamnă că niciuna dintre ele nu poate avansa semnificativ fără cealaltă. Din acest motiv, orice obstacol apărut în cazul Ucrainei afectează automat și Republica Moldova.

După aprobarea primului cluster, autoritățile de la Kiev și Chișinău au transmis că își doresc accelerarea negocierilor și deschiderea etapelor următoare într-un interval cât mai scurt.

Ambițiile autorităților ucrainene erau semnificative. Viceprim-ministrul Ucrainei, Taras Kacika, a declarat pentru POLITICO la începutul acestei luni că obiectivul Kievului este deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie.

Acest calendar este însă pus acum sub semnul întrebării după intervenția Ungariei din cadrul discuțiilor europene desfășurate marți.

Potrivit diplomaților citați de publicația europeană, Budapesta s-a opus transmiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană, document care urma să fie trimis în numele tuturor celor 27 de state membre și care prezenta poziția comună a capitalelor europene privind continuarea procesului de aderare.

Întrucât adoptarea inițiativei necesita unanimitate, opoziția Ungariei a fost suficientă pentru blocarea procedurii. Diplomații europeni au afirmat că subiectul va fi discutat din nou săptămâna viitoare.

Sursele citate de Politico au afirmat că Ungaria a fost singura țară care s-a opus inițiativei susținute de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Publicația mai notează că un purtător de cuvânt al Reprezentanței Permanente a Ungariei la Bruxelles nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind poziția adoptată de Budapesta.

Blocajul intervine într-un moment în care instituțiile europene încearcă să accelereze procesul de extindere către est, pe fondul războiului din Ucraina și al eforturilor Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană.

Sursa citată apreciază că decizia este în linie cu poziția prudentă adoptată de premierul ungar Péter Magyar în ceea ce privește aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Deși executivul de la Budapesta nu a blocat deschiderea primului cluster de negocieri, acesta a cerut eliminarea formulării „cât mai curând posibil” din concluziile reuniunii liderilor europeni desfășurate săptămâna trecută la Bruxelles.

Potrivit unuia dintre diplomații europeni citați de publicație, guvernul ungar a considerat că o astfel de formulare transmite un semnal prea puternic privind accelerarea procesului de aderare.

La finalul reuniunii Consiliului European de săptămâna trecută, premierul ungar și-a explicat public poziția în fața jurnaliștilor.

„Există șase clustere în total și nu considerăm că deschiderea lor simultană este o idee bună - în parte pentru că cerneala de pe primul nici măcar nu s-a uscat încă şi în parte pentru că ar transmite un mesaj greşit ţărilor din Balcanii de Vest - Serbia, Albania, Muntenegru şi Macedonia de Nord - (care) au depus eforturi timp de ani de zile pentru aderarea la UE”.

Prin această declarație, liderul de la Budapesta a argumentat că avansarea rapidă a negocierilor cu Ucraina ar putea genera nemulțumiri în rândul statelor din Balcanii de Vest care așteaptă de mai mult timp progrese în relația cu Uniunea Europeană.

În aceste condiții, următoarea reuniune a reprezentanților statelor membre va fi decisivă pentru stabilirea ritmului în care Ucraina și Republica Moldova își vor putea continua negocierile de aderare la blocul comunitar.