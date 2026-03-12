Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, joi, că lucrările pe Secţiunea Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Piteşti au depășit pragul de 12%, iar pe şantier lucrează 1.500 de muncitori şi operatori, cu peste 300 de utilaje grele. „În acest moment activitatea se desfășoară simultan în mai multe zone ale acestei secțiuni montane în lungime de 37,4 km”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit directorului CNAIR, mobilizarea pe Secţiunea 3 (Cornetu–Tigveni) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1) este „foarte bună”, iar progresul lucrărilor a depăşit 12%.

„Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depășit pragul de 12%. Asocierea de constructori italieni și români (Webuild-Tancrad) acționează cu 1.500 de muncitori și operatori, susținuți de peste 300 de utilaje grele”, a explicat Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a anunțat că lucrările se desfășoară în prezent simultan în mai multe zone ale acestei secțiuni montane, care are o lungime de 37,4 kilometri. Se lucrează la 15 dintre cele 54 de structuri prevăzute pe traseu, se pregătește platforma necesară lansării TBM-ului, utilajul gigant folosit pentru forarea tunelurilor, care va începe execuția Tunelului Poiana, în zona Portalului Sibiu, iar lucrările continuă și la ecoductul din zona localității Racovița.

„Avansează inclusiv execuția carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului ca și a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe șantier, în zonele localităților Racovița și Cepari”, a mai anunțat acesta.

Proiectul are o valoare de 5,4 miliarde de lei, fără TVA, și primește finanțare prin Programul Transport.

Secțiunea Cornetu-Tigveni reprezintă una dintre cele două porțiuni importante care vor traversa Carpații și vor asigura circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România, pe ruta Constanța - Nădlac, până la finalul anului 2029.