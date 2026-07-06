Kremlinul a confirmat oficial, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, că o nouă rundă de discuții între președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump este programată să aibă loc în perioada imediat următoare. Anunțul vine în urma unei conversații telefonice pe care cei doi lideri au avut-o în weekend, existând indicii puternice că noul dialog se va concretiza chiar în această săptămână, în marja sau imediat după finalizarea summitului NATO, informează Reuters.

Înainte de a relua legătura cu Moscova, președintele american are o agendă diplomatică încărcată în Turcia, gazda summitului NATO din acest an. Un oficial american de rang înalt a dezvăluit că Donald Trump are în plan o întrevedere directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, programată pentru ziua de miercuri. Conform aceleiași surse, obiectivul principal al acestei întâlniri este relansarea eforturilor diplomatice majore pentru a identifica o soluție de încetare a conflictului militar din Ucraina.

Ordinea discuțiilor nu este una întâmplătoare. Oficialul de la Washington a sugerat că dialogul cu Vladimir Putin va fi reluat abia după ce Trump va fi finalizat consultările directe cu liderul de la Kiev.

Întrebat direct de către jurnaliști dacă liderul de la Casa Albă îl va contacta telefonic pe Vladimir Putin după întrevederea cu Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a validat acest scenariu. El a reconfirmat înțelegerea stabilită în weekend între cele două superputeri.

„Da, într-adevăr, preşedintele Putin şi preşedintele Trump au convenit că discuţiile lor vor continua în viitorul apropiat”, a declarat Dimitri Peskov.

Reprezentantul președinției ruse a profitat de ocazie pentru a demonta speculațiile din presa internațională cu privire la volatilitatea deciziilor liderului de la Washington. Peskov a ținut să sublinieze că abordarea administrației americane actuale în privința dosarului ucrainean este una stabilă și predictibilă.

„Ştiţi, preşedintele Trump, preşedintele american, a avut o poziţie destul de coerentă, şi toate aceste invenţii despre faptul că şi-ar schimba poziţiile în funcţie de cum bate vântul sunt, bineînţeles, neadevărate”, a afirmat Peskov.

Oficialul rus a conchis prin a evidenția disponibilitatea liderului de la Casa Albă de a analiza argumentele transmise de partea rusă, considerând acest aspect ca fiind esențial în ecuația viitoarelor negocieri de pace.

„Este coerent şi încrezător în înţelegerea lui a ceea ce se întâmplă dar, cel mai important, el (Trump) este deschis să asculte informaţiile care îi sunt transmise de Putin”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.