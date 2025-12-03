Economie

Familia Dell, donație uriașă în „conturile Trump”. Bani pentru viitorul copiilor din SUA

Familia Dell, donație uriașă în „conturile Trump". Bani pentru viitorul copiilor din SUA
Michael și Susan Dell au anunțat marți o donație de 6,25 miliarde de dolari destinată finanțării unor conturi de investiții pentru aproximativ 25 de milioane de copii din Statele Unite, potrivit CNBC, preluat de AP News.

Potrivit organizației nonprofit Invest America, parteneră a familiei Dell, această contribuție reprezintă cea mai mare sumă donată vreodată pentru bunăstarea copiilor americani.

Aliniere cu programul federal

Programul filantropic al familiei Dell se aliniază unui nou proiect federal, care permite părinților să deschidă conturi de investiții cu avantaje fiscale pentru copiii sub 18 ani care dețin număr de securitate socială.

Conform legislației, copiii născuți între 2025 și 2028 vor primi automat o subvenție federală de 1.000 de dolari pentru deschiderea acestor conturi, denumite popular „conturi Trump”.

Părinții vor putea deschide conturile începând cu 4 iulie 2026, în așteptarea instrucțiunilor oficiale de la IRS.

Donația familiei Dell este însă direcționată copiilor care nu sunt acoperiți de programul federal, adică cei cu vârsta de până la 10 ani, născuți înainte de 1 ianuarie 2025.

Pentru fiecare dintre acești copii, familia Dell va depune 250 de dolari, acoperind aproximativ 25 de milioane de minori din zone cu venit median de maximum 150.000 de dolari.

„Vrem să ajutăm copiii care nu sunt incluși în programul guvernamental”, a declarat Michael Dell într-un interviu pentru CNBC.

El a adăugat că astfel de conturi „încurajează educația, acumularea de economii și șanse mai mari ca acești copii să își cumpere o locuință, să pornească o afacere și să evite situații de risc social.”

Caracteristicile conturilor Trump

Conturile Trump permit investiții doar în fonduri diversificate cu costuri reduse, care urmăresc indicele bursier american.

Atât Dell, cât și Brad Gerstner, fondatorul Invest America și susținător al programului, susțin că scopul este de a oferi copiilor șansa de a beneficia de creșterea pieței bursiere de la vârste fragede.

Deși subvențiile de 250 sau 1.000 de dolari nu generează economii semnificative imediat, acestea au rolul de a stimula părinții să contribuie suplimentar.

Dell

Dell / sursa foto: dreamstime.com

Legislația facilitează implicarea corporațiilor și altor filantropi, iar Dell Technologies a anunțat că va dubla granturile guvernamentale pentru copiii angajaților săi.

Părinții trebuie doar să deschidă un cont Trump, iar donația familiei Dell va fi virată automat.

Precedente pentru donații de această amploare

Există puține precedente pentru donații de această amploare. Un exemplu este programul filantropului Harold Alfond, care oferă 500 de dolari pentru fiecare copil născut în statul Maine.

În comparație, conturile Trump sunt mai restrictive în materie de facilități fiscale: nu permit retrageri până la 18 ani, moment în care activele sunt transferate într-un IRA, iar retragerile sunt impozitate.

Dell a declarat că poartă discuții cu alți filantropi și este optimist că alte contribuții vor urma.

„Ne dorim ca fiecare copil să vadă un viitor pentru care merită să economisească. Gândește-te la efectul de compunere al unui astfel de program peste 10, 20 sau 30 de ani asupra a milioane de copii. Asta ne motivează”, a spus el.

