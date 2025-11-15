Donație de 3,5 miliarde de euro făcută de Estonia pentru ca Ucraina să cumpere sistemele Starlink

Estonia alocă 3,5 milioane de euro pentru sistemele Starlink destinate Ucrainei, prin Coaliția IT. Oficialii de la Tallinn spun că aceste tehnologii sunt vitale pentru drone, comunicații și rezistența pe front. Decizia vine după solicitarea directă a președintelui Volodimir Zelenski.

Estonia a anunțat că va aloca 3,5 milioane de euro pentru achiziționarea de sisteme Starlink destinate Ucrainei. Este unul dintre cele mai consistente pachete tehnice oferite în cadrul Coaliției IT, formată de Estonia și Luxemburg, o structură care coordonează sprijinul tehnologic pentru apărarea ucraineană.

Decizia a fost confirmată de Ministerul Apărării din Estonia și preluată de presa internațională, inclusiv ERR News și European Pravda. Fondurile provin din pachetul de asistență pentru anul 2025 și sunt dedicate exclusiv comunicațiilor satelitare necesare armatei ucrainene.

În anunțul oficial, ministerul estonian subliniază că solicitarea a fost formulată direct de președintele Volodimir Zelenski, într-un moment în care Ucraina își extinde semnificativ flota de drone și capacitățile informatice.

Potrivit ministrului Apărării de la Tallinn, Hanno Pevkur, abilitatea Ucrainei de a menține comunicații stabile pe linia frontului depinde în mare măsură de rețelele satelitare Starlink. Acestea permit coordonarea dronelor, transmiterea în timp real a datelor și menținerea canalelor de comandă în zone în care infrastructura tradițională este distrusă.

„Este o asistență extrem de importantă pentru ei, cu un efect vizibil pe câmpul de luptă. Capacitatea Starlink este deosebit de importantă, având în vedere intenția Ucrainei de a crește semnificativ numărul de unități de drone, care necesită conectivitate la internet de mare capacitate”, a declarat Hanno Pevkur, citat de ERR News și de Ministerul Apărării din Estonia.

Mai mult, oficialul a subliniat caracterul strategic al sprijinului informatizat: „Prin urmare, pe lângă arme, sprijinul în domeniul tehnologiei informației este, de asemenea, esențial, și mă bucur că putem ajuta Ucraina să-și îmbunătățească capacitățile IT și, astfel, să-și sporească șansele de victorie într-un război care face sute de victime în fiecare zi.”

Declarațiile au fost publicate integral de Ministerul Apărării din Estonia, instituție care coordonează asistența IT prin intermediul Coaliției IT.

Talinn a devenit în ultimii doi ani un lider european în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina raportat la produsul intern brut. Potrivit datelor oficiale, numai în 2025, Estonia a acordat Kievului ajutor militar și tehnologic în valoare de aproximativ 0,3% din PIB.

Sprijinul a fost acordat în două direcții: — achiziții militare efectuate prin companii estoniene — instruire oferită de Forțele de Apărare Estoniene

În paralel, Coaliția IT gestionată de Estonia și Luxemburg a dezvoltat tehnologii militare și infrastructuri digitale pentru apărarea ucraineană. Sistemele Starlink sunt incluse în această categorie, fiind folosite pentru comunicații stabile în zone în care semnalul clasic nu mai poate fi menținut.

Potrivit ERR News, oficialii estonieni au explicat că aceste investiții sunt considerate vitale pentru securitatea europeană: „Ucraina luptă în fiecare zi pentru siguranța întregii Europe, incluzând Estonia.”

Suma va acoperi achiziționarea mai multor seturi Starlink, plus costurile de operare necesare pentru structurile militare ucrainene. Achiziția nu se face direct de Ucraina, ci prin pachetul de sprijin al Estoniei pentru anul 2025, care include fonduri dedicate comunicațiilor tactice și infrastructurii IT.

Ministerul Apărării din Estonia a precizat că în următoarea perioadă vor fi stabilite detaliile tehnice, iar echipamentele vor fi distribuite în zonele unde armata ucraineană operează sisteme de drone și operațiuni de informații.

Starlink rămâne, potrivit analizelor internaționale, singura infrastructură de comunicații suficient de flexibilă și rezistentă pentru zonele de conflict intens, în special în sudul și estul Ucrainei, unde rețelele terestre au fost repetat distruse.