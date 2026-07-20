Sărbătoarea organizată în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca, după victoria naționalei Spaniei în finala CM 2026 s-a transformat într-o tragedie. Un adolescent în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața după ce o fântână pe care se aflau mai multe persoane s-a prăbușit, potrivit anunțului făcut de reprezentanții primăriei.

Incidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în timpul manifestărilor dedicate succesului echipei „La Roja”, care a câștigat finala Cupei Mondiale cu 1-0, după prelungiri, în fața Argentinei.

„Primăria din Ciudad Rodrigo îşi exprimă durerea şi îşi prezintă condoleanţele pentru decesul băiatului de 13 ani. (…) Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătorire a victoriei echipei Spaniei la Cupa Mondială de fotbal s-a transformat într-o tragedie”, au anunțat reprezentanții primăriei.

Potrivit serviciilor de urgență din regiunea Castilia și León, apelurile au început să fie primite la scurt timp după miezul nopții.

„La câteva minute după ora 00:30, ora locală, serviciile de urgenţă au primit mai multe apeluri privind prăbuşirea unei fântâni peste mai multe persoane”, au anunțat serviciile de urgenţă din Castilia şi León pe platforma X.

Ciudad Rodrigo : De la celebración a la tragedia. Cientos de jóvenes, ante la mirada intergeneracional de vecinos y familiares, disfrutaban de la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol hasta que ocurrió lo peor que podía ocurrir. 👇https://t.co/SSff4PK1n6 pic.twitter.com/S6xOoIpPXI — Ciudad Rodrigo al Día (@mirobrigaaldia) July 20, 2026

Autoritățile au anunțat că, pe lângă adolescentul care și-a pierdut viața, un alt tânăr a fost rănit în urma incidentului.

Potrivit presei spaniole, mai mulți participanți la festivități s-ar fi urcat pe fântână pentru a urmări sau celebra victoria naționalei Spaniei. Sub greutatea acestora, construcția a cedat și s-a prăbușit. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Spania a cucerit Cupa Mondială 2026 după o finală în care a dominat clar Argentina și l-a împiedicat pe Lionel Messi să încheie competiția cu un nou trofeu. Ibericii s-au impus cu 1-0 după prelungiri, într-un meci în care au controlat jocul de la început până la sfârșit.

Naționala pregătită de Luis de la Fuente a impresionat prin organizare și joc colectiv, aspect remarcat de numeroase publicații internaționale. Argentina nu a reușit să găsească soluții în fața unei echipe care a dictat ritmul partidei și a dominat la toate capitolele importante.

La finalul partidei, Lionel Messi a părăsit terenul în lacrimi, după ce nu a reușit să conducă Argentina spre un nou titlu mondial.