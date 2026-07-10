Andreea Bălan și Victor Cornea au avut parte de un moment memorabil la Wimbledon, acolo unde s-au întâlnit cu Novak Djokovic, unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului. Artista și soțul ei au profitat de ocazie pentru a face fotografii alături de campionul sârb și au împărtășit imaginile cu fanii de pe Instagram.

Cei doi au ajuns la Londra pentru a urmări atmosfera unuia dintre cele mai importante turnee de tenis din lume, iar întâlnirea cu fostul lider mondial ATP a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale vizitei.

Andreea Bălan nu și-a ascuns bucuria după ce l-a cunoscut pe Novak Djokovic. Cântăreața a publicat mai multe imagini realizate la Wimbledon și i-a transmis sportivului sârb un mesaj de susținere în încercarea de a cuceri un nou titlu pe iarba londoneză.

„Amintiri pentru o viață întreagă! A fost o onoare să-l întâlnesc pe cel mai mare din toate timpurile, Novak Djokovic. Sper să câștigi încă un titlu la Wimbledon!”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Novak Djokovic este unul dintre cei mai titrați tenismeni din toate timpurile și are în palmares șapte trofee câștigate la Wimbledon.

Jucătorul sârb continuă cursa pentru un nou succes la turneul londonez și urmează să îl întâlnească în semifinale pe Jannik Sinner, liderul mondial ATP. Meciul este programat vineri, 10 iulie, de la ora 17:30.

Victor Cornea, soțul Andreei Bălan, este cunoscut pentru rezultatele obținute în tenis, în special în proba de dublu. Sportivul român a câștigat mai multe turnee ATP Challenger și a reprezentat România în Cupa Davis.

Cei doi s-au căsătorit civil în luna aprilie, ceremonia având loc la Primăria Voluntari, județul Ilfov. Ulterior, artista și sportivul au organizat cununia religioasă în București, urmată de o petrecere pe malul Lacului Buftea. Aproximativ 250 de invitați au participat la evenimentul pregătit într-un decor elegant, cu aranjamente florale spectaculoase.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt împreună din 2023. La începutul poveștii lor de dragoste, cei doi au ales să fie discreți și să își trăiască relația departe de atenția publicului.