Unde te poți bucura de magia Halloween-ului în România. Patru destinații înfricoșător de atractive

An de an, iubitorii Halloween-ului intră în febra pregătirilor cu puțin timp înainte de data de 31 octombrie. În timp ce unii își decorează casele, alții se pregătesc de o escapadă într-o destinație plină de mister. Transilvania este, fără îndoială, locul perfect pentru a intra în atmosfera de Halloween, iar Sibiul iese în evidență în mod special. Orașul a fost ales de platforma DiscoverCars.com drept cea mai bună destinație de Halloween din Europa, într-un studiu care a analizat costurile, populația și clădirile gotice medievale.

Potrivit studiului, orașul Sibiu se află pe primul loc, cu 88 de puncte, datorită străzilor liniștite, costurilor accesibile la cazare și închirieri auto, dar și arhitecturii sale gotice impresionante.

Supranumit și „Orașul cu ochi”, datorită ferestrelor de mansardă care par să urmărească trecătorii, Sibiul îi atrage pe turiștii aflați căutare de atmosferei de Halloween.

Pe locul cinci în topul DiscoverCars.com se află Brașov, cu 76 de puncte. Orașul impresionează prin Biserica Neagră, simbol al arhitecturii gotice locale, și prin centrul vechi, plin de restaurante și magazine decorate tematic.

Biserica Neagră, cu o aură misterioasă și impunătoare, se află pe lista simbolurilor gotice ale Brașovului, atrăgând vizitatorii prin arhitectura sa impresionantă, vitraliile colorate și povestea care i-a inspirat numele după incendiul din 1689.

În apropiere, Piața Sfatului se transformă într-un adevărat punct de atracție. An de an, majoritatea cluburilor din centrul Brașovului organizează petreceri tematice de Halloween.

Castelul Bran se află pe lista destinațiilor preferate ale celor atrași de magia Halloween-ului. Faimos pentru legenda lui Dracula, castelul se transformă anual într-un loc al animațiilor nocturne, tururilor tematice și petrecerilor care atrag nu doar turiști, ci și vedete.

Castelul Corvinilor din Hunedoara devine, de Halloween, un adevărat loc de poveste pentru iubitorii de aventuri misterioase. Cu zidurile impunătoare, turnurile înalte și încăperile pline de secrete, cetatea atrage an de an mii de turiști din țară și din străinătate.

Pe lângă Sibiu, Brașov și Castelul Huniazilor, Sighișoara este o destinație ideală pentru cei care vor să simtă atmosfera de Halloween în stil medieval. Cetatea veche, cu străduțele înguste pavate cu piatră și clădirile colorate, emană un farmec misterios, perfect pentru plimbări de seară. Turnul cu Ceas, piațetele ascunse și casele vechi conturează cadrul ideal pentru cei care vor să se bucure de o experiență aparte.