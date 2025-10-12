Brașovul, orașul de poveste al Transilvaniei, recomandat de The Times pentru un city break. Ce i-a impresionat pe britanici

Orașul de la poalele Tâmpei le-a atras atenția jurnaliștilor de la The Times. După ce au petrecut puțin timp explorând Brașovul, britanicii au ajuns la concluzia că această destinație este ideală pentru un city break de două zile. Ei au evidențiat farmecul centrului vechi, cu străzi pietruite și clădiri istorice, atmosfera medievală păstrată în jurul Pieței Sfatului și a Bisericii Negre, dar și mixul de experiențe moderne, de la restaurante sofisticate și baruri elegante, până la posibilități de drumeții și sporturi de iarnă în apropiere.

Potrivit publicației, Brașovul, situat în partea de sud a Munților Carpați, păstrează „o atmosferă gotică”. The Times notează că zona este cunoscută și ca țara vampirilor, făcând trimitere la Castelul Bran, promovat ca ascunzătoarea faimosului Conte Dracula.

Jurnaliștii evidențiază influențele istorice: sașii germani au populat regiunea începând cu secolul XII, iar ulterior invadatori și comercianți din est au contribuit la cultura orașului. Fortificațiile medievale construite și întreținute de bresle prosperau prin comerț, iar acestea continuă să impresioneze vizitatorii.

The Times le recomandă turiștilor o plimbare în jurul Pieței Sfatului și al Bisericii Negre din secolul XIV. Jurnaliștii notează că „străzile largi și piețele deschise găzduiesc baruri sofisticate cu vinuri locale fine și restaurante ce combină preparatele tradiționale cu bucătăria internațională”.

Potrivit publicației, Brașovul poate fi vizitat mai ales în lunile calde, când dealurile și pajiștile din jur oferă trasee ideale pentru drumeții.

Aceștia amintesc și de Poiana Brașov, stațiunea în care iubitorii sporturilor de iarnă pot avea o vacanță de neuitat în sezonul rece.

Jurnaliștii publicației The Times propun o vizită de două zile în Brașov, oferind un ghid complet pentru turiști. În prima zi, aceștia le recomandă turiștilor să înceapă dimineața cu o vizită la Castelul Bran, locul asociat legendei lui Dracula, pentru a descoperi istoria și atmosfera medievală a regiunii.

Pentru prânz, aceștia sunt îndemnați să meargă la un restaurant renumit pentru preparatele tradiționale, inclusiv pentru gulaș.

După-amiaza, vizitatorii ar trebui să meargă la Muzeul Olimpia al Sporturilor și Turismului Montan, unde pot explora istoria sporturilor de iarnă din zonă, mai spun ei.

Odată cu plimbarea de seară, turiștii ar trebui să viziteze Bastionul Țesătorilor, cu tururi prin galeriile medievale și priveliști asupra orașului vechi.

În cea de-a doua zi, The Times le recomandă turiștilor să înceapă dimineața cu o urcare pe Muntele Tâmpa. După-amiaza, jurnaliștii recomandă explorarea Canionului Șapte Scări, un traseu impresionant cu scări și platforme metalice între cascade, potrivit pentru aventurieri.

În privința transportului, The Times evidențiază că Wizz Air oferă zboruri directe către Brașov din Luton de cinci ori pe săptămână, iar din București se poate ajunge cu trenul prin Munții Carpați în aproximativ două ore.

„Centrul vechi este ușor de explorat pe jos, iar prin oraș vă puteți deplasa cu autobuzele locale sau cu taxiurile, folosind aplicația Bolt”, au mai arătat ei.