Social

Brașovul, orașul de poveste al Transilvaniei, recomandat de The Times pentru un city break. Ce i-a impresionat pe britanici

Comentează știrea
Brașovul, orașul de poveste al Transilvaniei, recomandat de The Times pentru un city break. Ce i-a impresionat pe britaniciBrașov. Sursa foto: Facebook/ Primaria Brasov
Din cuprinsul articolului

Orașul de la poalele Tâmpei le-a atras atenția jurnaliștilor de la The Times. După ce au petrecut puțin timp explorând Brașovul, britanicii au ajuns la concluzia că această destinație este ideală pentru un city break de două zile. Ei au evidențiat farmecul centrului vechi, cu străzi pietruite și clădiri istorice, atmosfera medievală păstrată în jurul Pieței Sfatului și a Bisericii Negre, dar și mixul de experiențe moderne, de la restaurante sofisticate și baruri elegante, până la posibilități de drumeții și sporturi de iarnă în apropiere.

Brașovul, destinație perfectă pentru o vacanță scurtă

Potrivit publicației, Brașovul, situat în partea de sud a Munților Carpați, păstrează „o atmosferă gotică”. The Times notează că zona este cunoscută și ca țara vampirilor, făcând trimitere la Castelul Bran, promovat ca ascunzătoarea faimosului Conte Dracula.

Jurnaliștii evidențiază influențele istorice: sașii germani au populat regiunea începând cu secolul XII, iar ulterior invadatori și comercianți din est au contribuit la cultura orașului. Fortificațiile medievale construite și întreținute de bresle prosperau prin comerț, iar acestea continuă să impresioneze vizitatorii.

Recomandări pentru turiștii care ajung în zonă

The Times le recomandă turiștilor o plimbare în jurul Pieței Sfatului și al Bisericii Negre din secolul XIV. Jurnaliștii notează că „străzile largi și piețele deschise găzduiesc baruri sofisticate cu vinuri locale fine și restaurante ce combină preparatele tradiționale cu bucătăria internațională”.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
Ciucu, contrazis de PNL! Ședința Coaliției e marți, stabilită de Bolojan. Interviul despre „amânare” l-a făcut de râs. Exclusiv
Ciucu, contrazis de PNL! Ședința Coaliției e marți, stabilită de Bolojan. Interviul despre „amânare” l-a făcut de râs. Exclusiv

Potrivit publicației, Brașovul poate fi vizitat mai ales în lunile calde, când dealurile și pajiștile din jur oferă trasee ideale pentru drumeții.

Biserica Neargă. Sursa foto: Arhiva EVZ

Aceștia amintesc și de Poiana Brașov, stațiunea în care iubitorii sporturilor de iarnă pot avea o vacanță de neuitat în sezonul rece.

Ce pot face turiștii dacă aleg un city-break de două zile în acest oraș

Jurnaliștii publicației The Times propun o vizită de două zile în Brașov, oferind un ghid complet pentru turiști. În prima zi, aceștia le recomandă turiștilor să înceapă dimineața cu o vizită la Castelul Bran, locul asociat legendei lui Dracula, pentru a descoperi istoria și atmosfera medievală a regiunii.

Pentru prânz, aceștia sunt îndemnați să meargă la un restaurant renumit pentru preparatele tradiționale, inclusiv pentru gulaș.

După-amiaza, vizitatorii ar trebui să meargă la Muzeul Olimpia al Sporturilor și Turismului Montan, unde pot explora istoria sporturilor de iarnă din zonă, mai spun ei.

Bastionul Țesătorilor, pe lista atracțiilor turistice

Odată cu plimbarea de seară, turiștii ar trebui să viziteze Bastionul Țesătorilor, cu tururi prin galeriile medievale și priveliști asupra orașului vechi.

În cea de-a doua zi, The Times le recomandă turiștilor să înceapă dimineața cu o urcare pe Muntele Tâmpa. După-amiaza, jurnaliștii recomandă explorarea Canionului Șapte Scări, un traseu impresionant cu scări și platforme metalice între cascade, potrivit pentru aventurieri.

În privința transportului, The Times evidențiază că Wizz Air oferă zboruri directe către Brașov din Luton de cinci ori pe săptămână, iar din București se poate ajunge cu trenul prin Munții Carpați în aproximativ două ore.

„Centrul vechi este ușor de explorat pe jos, iar prin oraș vă puteți deplasa cu autobuzele locale sau cu taxiurile, folosind aplicația Bolt”, au mai arătat ei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:48 - România - Austria, de la ora 21.45. Meci decisiv pentru Cupa Mondială 2026. Echipele de start
21:40 - Grindeanu: Nicuşor Dan are stofă de politician. Relația cu Bolojan rămâne instituțională
21:31 - Monede de colecție extrem de valoroase. Patru piese care pot aduce sume impresionante
21:22 - Radu Marinescu, despre nemuțumirile magistrașior față de pensii: Nu trebuie să sufere oamenii
21:11 - Cât costă și cum poți ajunge în pelerinaj la sfinții Efrem, Nectarie și Ioan Rusul
21:00 - Brașovul, orașul de poveste al Transilvaniei, recomandat de The Times pentru un city break. Ce i-a impresionat pe bri...

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale