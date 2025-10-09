Toamna, sezonul perfect pentru o escapadă într-o nouă destinație. În ce oraș din România te poți caza cu 120 de lei pe noapte

Toamna este sezonul perfect pentru un city-break în marile orașe ale României. Agitația de pe străzi a dispărut odată cu ultimele zile de vară, iar orașele capătă un farmec aparte. În piețe miroase a castane coapte și vin fiert, iar evenimentele culturale, târgurile și festivalurile îi așteaptă pe cei care vor să exploreze noi destinații. Pe Booking o noapte de cazare la o pensiune din Brașov pornește de la 190 de lei, în timp ce turiștii care aleg să se cazeze la hostel pot găsi variante și cu 120 de lei pe noapte.

Tot mai mulți turiști aleg hostelurile ca opțiune de cazare, mai ales cei care vor să descopere noi destinații fără să pună la bătaie un buget generos. Acest tip de unitate atrage nu doar tinerii aventuroși, ci și persoane de toate vârstele, care apreciază libertatea, atmosfera relaxată și posibilitatea de a socializa.

„Există un tip de clientelă specific pentru acest tip de cazare. Nu doar tinerii aleg această variantă. Există tipul de călător prin lume, de diverse vârste – am avut până la 70 de ani – care preferă să viziteze multe locuri și să doarmă într-o unitate de cazare cu tarife mai mici. Ei sunt obișnuiți să împartă camera cu alții, ba chiar se bucură că mai stau de vorbă cu alte persoane. Noi avem turiști tot timpul. Toamna vin și fac plimbări prin împrejurimile Brașovului. Le punem la dispoziție o bucătărie care se poate folosi la comun”, ne-a spus Diana Maria, administrator Downtown Hostel din Brașov.

Sibiul se află pe lista celor mai căutate destinații pentru un weekend în doi. În zona centrală, o cameră la un hotel de două stele pornește de la 150–200 de lei pe noapte.

Unitățile de trei stele oferă condiții mai bune și mic dejun inclus, însă tarifele urcă până la 300–350 de lei. Pentru confort sporit, hotelurile de patru stele solicită între 400 și 500 de lei pe noapte. Cei care călătoresc cu buget redus pot găsi locuri în hosteluri sau pensiuni de familie, la aproximativ 100–120 de lei pe noapte.

Clujul, orașul evenimentelor și al tinerilor, are printre cele mai ridicate tarife de cazare din țară. O cameră la un hotel de două stele costă în jur de 200–250 de lei, iar cele de trei stele ajung la 350–450 de lei, mai ales în apropierea centrului sau în perioadele cu festivaluri.

Hotelurile de patru stele depășesc adesea 600 de lei pe noapte, în special cele care oferă acces la spa sau facilități business. Hostelurile rămân cea mai accesibilă variantă, cu tarife ce pornesc de la 150 de lei.

În vestul țării, Timișoara oferă o gamă largă de opțiuni, de la pensiuni până la hoteluri moderne. Cazările de două stele costă, în general, 180–220 de lei, iar cele de trei stele urcă spre 300–400 de lei. Pentru unitățile de patru stele, tarifele medii sunt de aproximativ 450–550 de lei. Hostelurile sunt puține în zonă, dar rămân cea mai convenabilă alegere pentru tinerii călători, cu prețuri în jur de 120 de lei pe noapte.

Brașovul atrage turiști tot anul, iar cererea ridicată menține prețurile sus. Cazările de două stele pornesc de la 200 de lei, iar cele de trei stele depășesc frecvent 400 de lei. Hotelurile de patru stele ajung la 600–700 de lei pe noapte, mai ales în centrul vechi sau aproape de Poiana Brașov. Pentru cei care caută opțiuni ieftine, hostelurile și camerele la particulari încep 120 de lei.