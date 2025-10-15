Crimă neobișnuită la Sibiu. Un bărbat și o femeie, arestați

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-au sesizat din oficiu, în luna septembrie, în cazul unui bărbat de 67 de ani, care a fost omorât și îngropat într-o zonă cu vegetație, la câțiva metri de locul agresiunii. Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost arestate preventiv în urma anchetei pentru 30 de zile.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-au autosesizat în cazul unui bărbat de 67 de ani, care a fost omorât și îngropat într-o zonă cu vegetație. Corpul bărbatului a fost descoperit parțial îngropat pe data de 25 septembrie, după ce un apel la 112 a alertat autoritățile despre posibila comitere a unei infracțiuni de omor.

Ancheta a arătat că, în 11 septembrie, victima a fost agresată cu intenție de persoane, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 52 de ani. Cei doi suspecți l-au atacat pe bărbat într-o baracă improvizată care se afla într-o grădină împrejmuită.

Cei doi inculpați și victima se cunoșteau anterior, iar între aceștia existau conflicte preexistente care au degenerat în acest act violent. După crimă, corpul bărbatului de 67 de ani a fost mutat și îngropat la aproximativ 200 de metri de locul agresiunii.

Autoritățile au dispus arestarea preventivă a bărbatului la data de 30 septembrie. Ulterior, pe data de 10 octombrie, femeia a fost, de asemenea, arestată preventiv, pe măsură ce ancheta a fost extinsă și asupra sa.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore prin ordinul procurorului, care ulterior a formulat propunerea de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul Sibiu a admis solicitarea formulată de procuror și a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru o perioadă de 30 de zile.