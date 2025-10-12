Ciobanul român care a ucis doi frați italieni, condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare

Curtea de Apel cu Juri din Caltanissetta a confirmat implicarea românului Florin Scurtu în uciderea fraților Calogero și Filippo La Monaca, în vârstă de 76, respectiv 74 de ani. După două ore și jumătate de deliberări, instanța a decis condamnarea acestuia la 16 ani și 8 luni de închisoare, reducând astfel pedeapsa inițială, pronunțată în primă instanță, care fusese de 25 de ani, potrivit lasicilia.it.

Decizia vine la mai bine de cinci ani de la dublul omor comis în localitatea rurală Deliella, situată între Caltanissetta, Delia și Canicattì.

Potrivit anchetei, frații La Monaca au fost uciși în după-amiaza zilei de 14 iunie 2020, în ferma lor din Deliella, unde Florin Scurtu lucra ca cioban. Cadavrele septuagenarilor au fost arse, cel mai probabil pentru a șterge urmele crimei.

Carabinierii au găsit în apropierea locului faptei o mașină care conținea urme de sânge și ADN aparținând românului, iar telefonul mobil al unuia dintre frați a fost de asemenea descoperit la Scurtu.

Totuși, anchetatorii au identificat și o amprentă necunoscută pe glezna lui Calogero La Monaca, aparținând unei alte persoane care ar fi putut manipula cadavrul. Acest detaliu, împreună cu lipsa unui mobil clar al crimei, menține cazul parțial învăluit în mister.

Apărarea românului, reprezentată de avocata Valentina Fiorenza, a susținut că telefonul găsit de carabinieri i-ar fi fost înmânat lui Scurtu după comiterea crimei, iar probele biologice nu demonstrează implicarea directă a acestuia în actul de violență.

Parchetul din Caltanissetta a admis parțial argumentele apărării și a cerut o reducere cu o treime a pedepsei, propunere pe care instanța a aprobat-o. Avocații părților civile, Salvino Iannello și Giovanni Selvaggio, s-au opus acestei reduceri, solicitând menținerea condamnării inițiale.

Apărarea a anunțat că intenționează să facă apel la Curtea Supremă de Casație, pentru a contesta verdictul Curții de Apel.

Colonelul Baldassare Daidone, de la unitatea Carabinierilor din Caltanissetta, a declarat în urmă cu câțiva ani că Florin Scurtu și-ar fi recunoscut vinovăția în timpul audierilor:

„Crima a fost brutală. În ziua respectivă, Scurtu a mers la cei doi frați pentru o discuție, care a degenerat într-un scandal, iar de acolo până la crimă nu a mai fost decât un pas.”

Potrivit anchetatorilor, românul l-ar fi lovit mai întâi pe Filippo La Monaca în cap, cu o piatră, iar apoi pe Calogero, care se sprijinea într-un baston. După comiterea dublului omor, ar fi încercat să ardă cadavrele pentru a distruge dovezile.

Alarma a fost dată de surorile victimelor, care nu au reușit să ia legătura cu frații lor și au alertat autoritățile.

Florin Scurtu se află în arest preventiv încă din septembrie 2020, la scurt timp după descoperirea cadavrelor carbonizate. Procesul său s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, iar ancheta a fost complicată de absența unui mobil clar și de urmele genetice ale unei persoane necunoscute, care nu a fost niciodată identificată.