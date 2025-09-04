Social Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun







Parchetul din Prato a finalizat ancheta privind uciderea Mariei Denisa Păun, tânăra româncă al cărei cadavru a fost descoperit în mai 2025. Concluziile anchetei arată că principalul suspect, Vasile Frumuzache (32 de ani), nu a acționat singur, ci a avut complici neidentificați până în prezent, notează La Stampa.

Procurorii italieni îl acuză de omor calificat, distrugerea și eliminarea corpului victimei. Cazul a zguduit comunitatea românească din Italia și a scos la iveală detalii cumplite despre modul în care s-a petrecut crima.

În timpul interogatoriilor, Vasile Frumuzache a mărturisit că a ucis-o pe Maria Denisa Păun, dar a recunoscut și că, cu un an înainte, ar fi ucis o altă prostituată în Montecatini. Această a doua crimă este investigată acum separat de Parchetul din Pistoia.

Potrivit evaluării psihiatrice dispuse în iulie 2025, suspectul are discernământ și poate fi judecat. Raportul a fost întocmit de profesorul Stefano Ferracuti, expert în psihopatologie criminalistică la Universitatea Sapienza din Roma, și de dr. Fabrizio Iecher, psihiatru criminalist.

Specialiștii au stabilit că Vasile Frumuzache „a acționat deliberat, cu premeditare”. Acesta și-a plănuit acțiunile, fiind motivat de frustrare și sentimente de respingere.

„A folosit crima ca metodă de reducere a tensiunii interne rezultate din frustrări și conflicte personale”, au concluzionat experții.

Ancheta arată că, pe 16 mai 2025, Vasile Frumuzache a mers la un hotel din Prato, unde a întreținut relații sexuale cu victima. În camera 101, a strangulat-o cu ambele mâini și, ulterior, i-a decapitat trupul folosind o armă cu lamă.

Cadavrul a fost transportat într-o valiză și abandonat în zona Le Panteraie, în Montecatini Terme. O parte a corpului a fost arsă în grădina casei sale, unde anchetatorii au găsit fragmente osoase carbonizate.

Datele anchetei arată că Frumuzache a pregătit atacul din timp. Pe 14 mai 2025, cu două zile înainte, a efectuat două incursiuni în zona unde muncea victima, la orele 02:31 și 22:45, pentru a verifica căile de acces și fluxul de clienți.

Procurorul Luca Tescaroli a subliniat că acțiunile suspectului dovedesc premeditarea crimei și intenția de a ascunde urmele.

Reconstituirea dinamicii crimei a fost posibilă datorită:

analizei înregistrărilor telefonice

datelor GPS de pe telefonul suspectului

imaginilor de pe camerele de supraveghere

monitorizării mașinii Golf folosite de Frumuzache

Datele colectate au confirmat că suspectul a fost prezent la hotel înainte, în timpul și după crimă.

Poziționarea vehiculului a dus la descoperirea cadavrului, în dimineața zilei de 16 mai 2025, lângă o fermă abandonată din Montecatini Terme.

Anchetatorii cred că Vasile Frumuzache nu a acționat singur. Există indicii că alte persoane au fost implicate în eliminarea și transportarea cadavrului, dar complicii nu au fost încă identificați.

Parchetul din Prato continuă investigațiile pentru a-i găsi și a stabili rolul exact al fiecăruia.