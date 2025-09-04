Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
- Cristi Buș
- 4 septembrie 2025, 18:27
Parchetul din Prato a finalizat ancheta privind uciderea Mariei Denisa Păun, tânăra româncă al cărei cadavru a fost descoperit în mai 2025. Concluziile anchetei arată că principalul suspect, Vasile Frumuzache (32 de ani), nu a acționat singur, ci a avut complici neidentificați până în prezent, notează La Stampa.
Procurorii italieni îl acuză de omor calificat, distrugerea și eliminarea corpului victimei. Cazul a zguduit comunitatea românească din Italia și a scos la iveală detalii cumplite despre modul în care s-a petrecut crima.
Frumuzache a recunoscut că a omorât-o pe Denisa Păun
În timpul interogatoriilor, Vasile Frumuzache a mărturisit că a ucis-o pe Maria Denisa Păun, dar a recunoscut și că, cu un an înainte, ar fi ucis o altă prostituată în Montecatini. Această a doua crimă este investigată acum separat de Parchetul din Pistoia.
Potrivit evaluării psihiatrice dispuse în iulie 2025, suspectul are discernământ și poate fi judecat. Raportul a fost întocmit de profesorul Stefano Ferracuti, expert în psihopatologie criminalistică la Universitatea Sapienza din Roma, și de dr. Fabrizio Iecher, psihiatru criminalist.
Expertiza psihiatrică: crimă planificată, nu impulsivă
Specialiștii au stabilit că Vasile Frumuzache „a acționat deliberat, cu premeditare”. Acesta și-a plănuit acțiunile, fiind motivat de frustrare și sentimente de respingere.
„A folosit crima ca metodă de reducere a tensiunii interne rezultate din frustrări și conflicte personale”, au concluzionat experții.
Cum a fost ucisă Maria Denisa Păun
Ancheta arată că, pe 16 mai 2025, Vasile Frumuzache a mers la un hotel din Prato, unde a întreținut relații sexuale cu victima. În camera 101, a strangulat-o cu ambele mâini și, ulterior, i-a decapitat trupul folosind o armă cu lamă.
Cadavrul a fost transportat într-o valiză și abandonat în zona Le Panteraie, în Montecatini Terme. O parte a corpului a fost arsă în grădina casei sale, unde anchetatorii au găsit fragmente osoase carbonizate.
Pregătirea crimei. Verificări înainte de atac
Datele anchetei arată că Frumuzache a pregătit atacul din timp. Pe 14 mai 2025, cu două zile înainte, a efectuat două incursiuni în zona unde muncea victima, la orele 02:31 și 22:45, pentru a verifica căile de acces și fluxul de clienți.
Procurorul Luca Tescaroli a subliniat că acțiunile suspectului dovedesc premeditarea crimei și intenția de a ascunde urmele.
Cum au fost descoperite urmele crimei
Reconstituirea dinamicii crimei a fost posibilă datorită:
-
analizei înregistrărilor telefonice
-
datelor GPS de pe telefonul suspectului
-
imaginilor de pe camerele de supraveghere
-
monitorizării mașinii Golf folosite de Frumuzache
Datele colectate au confirmat că suspectul a fost prezent la hotel înainte, în timpul și după crimă.
Poziționarea vehiculului a dus la descoperirea cadavrului, în dimineața zilei de 16 mai 2025, lângă o fermă abandonată din Montecatini Terme.
Autoritățile din Italia cred că există și complici
Anchetatorii cred că Vasile Frumuzache nu a acționat singur. Există indicii că alte persoane au fost implicate în eliminarea și transportarea cadavrului, dar complicii nu au fost încă identificați.
Parchetul din Prato continuă investigațiile pentru a-i găsi și a stabili rolul exact al fiecăruia.
