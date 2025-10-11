Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani

Din cuprinsul articolului Condamnarea și infracțiunile lui Watkins

Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispășea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în închisoare de un alt deținut, potrivit The Guardian. Watkins, în vârstă de 48 de ani, ispășea pedeapsa la închisoarea Wakefield din nordul Angliei.

„La ora 9:39 dimineața (sâmbătă), poliția a fost chemată de personalul de la HMP Wakefield, care a raportat un atac asupra unui deținut”, a transmis poliția din West Yorkshire într-un comunicat.

„Serviciile de urgență au intervenit, dar bărbatul a fost declarat mort la fața locului puțin mai târziu”, se arată în comunicat, fără a menționa numele lui Watkins.

Potrivit presei britanice, Watkins ar fi fost ucis prin tăierea jugularei. Poliția nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta incidentul.

Watkins a fost condamnat în 2013 după ce a pledat vinovat la 13 capete de acuzare. El a recunoscut două tentative de viol, agresiune sexuală asupra unui minor sub 13 ani, complicitate la agresiune sexuală asupra unui minor sub 13 ani, conspirație la violul unui minor sub 13 ani și conspirație la agresiunea sexuală asupra unui alt minor sub 13 ani.

De asemenea, Watkins a pledat vinovat pentru șase capete de acuzare de luare și deținere de imagini indecente cu copii și unul de deținere de imagini pornografice extreme. Muzicianul pedofil fusese deja atacat anterior. În august 2023, el a fost spitalizat după ce a fost înjunghiat într-un incident separat în aceeași închisoare.