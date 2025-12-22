Social

Documente vechi, găsite sub Cavalerul Castelului Corvinilor. Datează din secolul al XIX-lea

Documente vechi, găsite sub Cavalerul Castelului Corvinilor. Datează din secolul al XIX-leaCavalerul din vârful Turnului Buzdugan al Castelului Corvinilor. Sursa foto: Facebook/Muzeul Castelul Corvinilor
O casetă metalică, care conținea un plic cu două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa acestuia, potrivit anunțului făcut de Muzeul Castelul Corvinilor.

Statuia a fost amplasată în noiembrie 1873, potrivit documentului tradus din maghiară

Potrivit primului document redactat în limba maghiară, care a fost tradus de Ioan Bodochi, muzeograf al muzeului, statuia a fost pusă pe data de 23 noiembrie 1873, iar Steindl Imre din Pesta era menționat ca arhitect al Castelului Regal de la Hunedoara.

„Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873 Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara Piatsek Gyula conducător tehnic Angyán György - şef de atelier/echipă Hunedoara nov. 23 1873 Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara. Cel care a ridicat schela”, se arată în primul document.

Documentele descoperite la Castelul Corvinilor

Documentele descoperite la Castelul Corvinilor. Sursa foto: Facebook/Muzeul Castelul Corvinilor

Al doilea document confirmă realizarea statuii în același an

În al doilea text scris în germană, tradus de Liviu Cîmpeanu, cercetător al Institutului de Cercetări Socio-umane Sibiu, se arată că statuia a fost realizată în același an.

„Realizat în anul 1873 de Josef Böhm născut la Alba Regală Franz Kappus născut în Timișoara Paul Puschnig născut la Buda Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [scris?] de către Franz Kappus mpr. Paul Puschnig în Buda" Pe verticală: „Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acțiuni”, se arată în al doilea document.

Lucrările la Castelul Corvinilor, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Lucrările fac parte din a doua etapă de restaurare și punere în valoare a Castelului Corvinilor.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare totală de 6,6 milioane de euro, fiind câștigat de Primăria Hunedoara.

