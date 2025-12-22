Documente vechi, găsite sub Cavalerul Castelului Corvinilor. Datează din secolul al XIX-lea

O casetă metalică, care conținea un plic cu două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa acestuia, potrivit anunțului făcut de Muzeul Castelul Corvinilor.

Potrivit primului document redactat în limba maghiară, care a fost tradus de Ioan Bodochi, muzeograf al muzeului, statuia a fost pusă pe data de 23 noiembrie 1873, iar Steindl Imre din Pesta era menționat ca arhitect al Castelului Regal de la Hunedoara.

„Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873 Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara Piatsek Gyula conducător tehnic Angyán György - şef de atelier/echipă Hunedoara nov. 23 1873 Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara. Cel care a ridicat schela”, se arată în primul document.

În al doilea text scris în germană, tradus de Liviu Cîmpeanu, cercetător al Institutului de Cercetări Socio-umane Sibiu, se arată că statuia a fost realizată în același an.

„Realizat în anul 1873 de Josef Böhm născut la Alba Regală Franz Kappus născut în Timișoara Paul Puschnig născut la Buda Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [scris?] de către Franz Kappus mpr. Paul Puschnig în Buda" Pe verticală: „Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acțiuni”, se arată în al doilea document.

Lucrările fac parte din a doua etapă de restaurare și punere în valoare a Castelului Corvinilor.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare totală de 6,6 milioane de euro, fiind câștigat de Primăria Hunedoara.