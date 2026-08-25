Capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc în urma acțiunilor desfășurate în aceste zile reprezintă un rezultat important pentru Ministerul Afacerilor Interne, consideră ministrul interimar Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen. El a vorbit despre operațiunile structurilor antidrog ale Poliției Române și despre resursele alocate în ultimii ani pentru combaterea traficului de stupefiante.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, lupta împotriva traficului de droguri a fost una dintre prioritățile Ministerului Afacerilor Interne de la preluarea portofoliului.

Ministrul interimar susține că autoritățile au investit în consolidarea structurilor specializate, atât prin suplimentarea personalului, cât și prin dezvoltarea infrastructurii necesare pentru identificarea și analizarea drogurilor.

„Am alocat resurse importante pentru această luptă. Peste 200 de poliţişti au fost alocaţi structurilor antidrog, am format echipe canine specializate în detectarea drogurilor, am dezvoltat reţeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin Foaia de parcurs antidrog am alocat fonduri importante pentru creşterea capacităţii operative. Structurile antidrog ale Poliţiei Române au răspuns acestei priorităţi prin muncă, planificare strategică şi sute de acţiuni”, a declarat Cătălin Predoiu.

Investițiile au urmărit creșterea capacității operative a polițiștilor și îmbunătățirea mijloacelor prin care rețelele de trafic pot fi identificate și destructurate, mai spune acesta.

Cătălin Predoiu a făcut referire și la operațiunea „Matrix”, pe care a prezentat-o drept un exemplu al acțiunilor desfășurate de structurile antidrog.

„O operaţiune de amploare, bine pregătită, care loveşte direct o reţea internaţională de trafic de droguri şi scoate din piaţă cantităţi importante de droguri de risc şi de mare risc”, a continuat Predoiu:

Operațiunea a dus la capturarea unor cantități semnificative de substanțe interzise, între acestea numărându-se și droguri de mare risc. Cele 1,7 tone capturate reprezintă, potrivit ministrului, un rezultat important în eforturile autorităților de a limita activitatea grupărilor implicate în traficul de droguri.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne a evidențiat și pregătirea polițiștilor implicați în astfel de anchete, în special în dosarele care vizează grupări cu activitate internațională.

„Poliţiştii români din structurile antidrog au demonstrat din nou că avem profesionişti foarte bine pregătiţi şi capabili să lovească reţele internaţionale de trafic de droguri”, a subliniat ministrul.

Cătălin Predoiu consideră că rezultatul operațiunii confirmă necesitatea menținerii investițiilor în structurile specializate și a unei strategii pe termen lung pentru combaterea traficului de droguri. Acțiunile de acest tip urmăresc atât scoaterea de pe piață a unor cantități importante de substanțe interzise, cât și destructurarea rețelelor care asigură distribuția acestora.