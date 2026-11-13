Nicușor Dan, vizită în Cambodgia. România încearcă să obțină sprijin pentru Dacian Cioloș

Președintele Nicușor Dan va participa duminică și luni, 15-16 noiembrie 2026, la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia. România urmărește obținerea sprijinului statelor membre pentru candidatura fostului premier Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Decizia privind noul secretar general urmează să fie luată luni.

Cea de-a XX-a ediție a Summitului Francofoniei va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări cu statut de membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea se va desfășura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable”, tradusă prin „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.

Participarea președintelui Nicușor Dan are loc în contextul în care România încearcă să obțină consensul necesar pentru numirea lui Dacian Cioloș în funcția de secretar general al organizației, pentru mandatul 2027-2030.

Fostul prim-ministru al României și fostul comisar european Dacian Cioloș este candidatul susținut de București pentru una dintre funcțiile de conducere ale Organizației Internaționale a Francofoniei. Administrația Prezidențială consideră că o eventuală numire a acestuia ar contribui la consolidarea poziției României în cadrul organizației și la dezvoltarea relațiilor cu celelalte state membre.

În comunicatul transmis înaintea reuniunii, Cotroceniul a prezentat obiectivele urmărite prin susținerea candidaturii fostului premier.

„Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României şi fost comisar european, propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone. Este un proiect care ar permite ţării noastre să îşi întărească influenţa în spaţiul francofon, să îşi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în toate domeniile de interes. Candidatura lui Dacian Cioloş pentru una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Desemnarea persoanei care va conduce Organizația Internațională a Francofoniei în perioada 2027-2030 este programată pentru ultima zi a summitului.

Hotărârea va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF, reuniți la Phnom Penh.

Potrivit Administrației Prezidențiale, România urmărește ca implicarea sa în cadrul organizației să contribuie la extinderea cooperării internaționale, inclusiv în domeniul educației și al schimburilor academice.

Cotroceniul consideră că Francofonia poate oferi noi oportunități de colaborare între statele membre, în special pentru tineri, și poate reprezenta un cadru de cooperare pentru abordarea provocărilor viitoare.