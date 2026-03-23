Dacian Cioloș, propus de Nicușor Dan la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei

România intră în competiția pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat oficial candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general.

Șeful statului a prezentat această decizie în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, subliniind contextul actual al competiției pentru această funcție.

„Faptul că avem o competiţie este un semn bun, un semn de democraţie, un semn de interes al statelor şi guvernelor membre, pentru viitorul francofoniei şi, în acest context, credem că apariţia unei noi candidaturi poate aduce o opţiune suplimentară şi mai ales poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizaţiei. Pentru toate aceste elemente, dar şi pentru rolul important pe care ţara noastră îl are în cadrul francofoniei, am plăcerea să vă anunţ că avem în vedere implicarea României în această competiţie, prin lansare oficială a unei candidaturi, candidatura domnului Dacian Cioloş fost prim-ministru şi fost comisar european pentru agricultură", a spus şeful statului.

Președintele a subliniat că propunerea României vine dintr-o zonă geografică care nu a mai ocupat până acum această funcție, ceea ce ar putea aduce un echilibru în cadrul organizației.

„Este o opţiune cu vocaţia de a uni, este o opţiune constructivă şi orientată spre viitor şi este momentul ca România să profileze mai puternic, ca naţiune decisă să ia parte prin contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a menţionat preşedintele în discurs.