Dacian Cioloș, propus de Nicușor Dan la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei
- Bianca Ion
- 23 martie 2026, 18:16
România intră în competiția pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat oficial candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general.
Dacian Cioloș, candidatul României pentru conducerea OIF
Șeful statului a prezentat această decizie în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, subliniind contextul actual al competiției pentru această funcție.
„Faptul că avem o competiţie este un semn bun, un semn de democraţie, un semn de interes al statelor şi guvernelor membre, pentru viitorul francofoniei şi, în acest context, credem că apariţia unei noi candidaturi poate aduce o opţiune suplimentară şi mai ales poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizaţiei.
Pentru toate aceste elemente, dar şi pentru rolul important pe care ţara noastră îl are în cadrul francofoniei, am plăcerea să vă anunţ că avem în vedere implicarea României în această competiţie, prin lansare oficială a unei candidaturi, candidatura domnului Dacian Cioloş fost prim-ministru şi fost comisar european pentru agricultură”, a spus şeful statului.
Nicușor Dan îl susține pe Dacian Cioloș
Președintele a subliniat că propunerea României vine dintr-o zonă geografică care nu a mai ocupat până acum această funcție, ceea ce ar putea aduce un echilibru în cadrul organizației.
„Este o opţiune cu vocaţia de a uni, este o opţiune constructivă şi orientată spre viitor şi este momentul ca România să profileze mai puternic, ca naţiune decisă să ia parte prin contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a menţionat preşedintele în discurs.
Rolul României în cadrul Francofoniei
În intervenția sa, șeful statului a evidențiat rolul activ pe care România îl joacă în cadrul Francofoniei, subliniind atât dimensiunea politică a implicării, cât și contribuțiile concrete în domenii precum educația și cercetarea. Acesta a conturat o imagine a unei prezențe constante și asumate, în care inițiativele dedicate spațiului francofon au fost orientate tot mai mult către dezvoltarea academică și științifică, cu accent pe sprijinirea noilor generații.
În același context, a fost evidențiată importanța tot mai mare acordată tinerilor francofoni, considerați esențiali în abordarea provocărilor actuale și în construirea unor societăți mai echilibrate și incluzive. Tema din acest an a Zilei Internaționale a Francofoniei reflectă această direcție și urmează să fie reluată la viitorul summit din Cambodgia, unde liderii statelor membre vor avea un rol decisiv în stabilirea conducerii organizației pentru următorul ciclu de patru ani.
