Motivul real pentru care Dacian Cioloș se retrage din politică

Dacian Cioloș a anunțat că se va retrage din politica activă și își va concentra atenția asupra proiectelor din zona societății civile și consultanței.

„Vreau să-mi dedic mai mult timp și mai multă energie fără să mai am atât de puternic lipită eticheta asta de politician. Oamenii se feresc de tine ca de râie când ești politician. Pentru că, în background, tot timpul, au impresia că ai un interes politic și că orice faci, în orice direcție te duci, cu oricine discuți, o faci din interes politic. Ei bine, nemaifiind activ într-un partid sau în politica de partid, sper să fiu mai util și mai eficient în a sprijini astfel de mișcări și astfel de proiecte care am observat, mai ales în ultimii 2 ani, că dau rezultate la nivel local, în foarte multe locuri, dar încă nu au suficient impact la scară mai largă, la nivel național.

Obiectivul meu ar fi să-mi folosesc experiența pe care o am de a fi lucrat și în afara unui partid politic, în responsabilități publice, dar și asumându-mi anumite opinii politice.

Să folosesc experiența asta ca să contribui la a pune mai bine în valoare ceea ce se întâmplă bun în societatea românească pe partea de educație, de sănătate, de politici sociale, de dezvoltare locală, dezvoltare rurală și așa mai departe. Și, sigur, cu un focus în mod specific pe tot ce ține de natură, alimentație, sănătate, ferme mici, dezvoltare locală, acolo unde am un background și poate o experiență mai aplicată. Dar, dincolo de asta, am constatat în anii ăștia, de când am avut responsabilități politice, că toate chestiunile astea se întretaie și sunt legate între ele”, a declarat Dacian Cioloș pentru publicația aktual24.ro