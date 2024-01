Parlamentarii liberali, priorități pentru noua sesiune. Legile care vor fi promovate

Parlamentarii liberali s-au reunit într-o ședință comună, a deputaților și senatorilor, pentru a-și stabili prioritățile pentru noua sesiune ordinară. Camera Deputaților și Senatul au fost convocate pentru joi, 1 februarie, de șefii celor două structuri parlamentare.

Politicienii PNL s-au întâlnit cu o zi înainte de deschiderea sesiunii ordinare din Parlament. Parlamentarii liberali au discutat despre prioritățile legislative pe care doresc să le promoveze în următoarea perioadă. Este vorba despre acte normative menite să ducă la îndeplinirea unor jaloane PNRR, dar și despre corectarea unor reglementări precum taxarea concediilor medicale.

„Un parlamentar PNL are legi cât are un grup la un loc. Noi chiar ne facem treaba. Avem proiecte legislative, mergem la comisii, ne facem treaba. Trebuie să avem mai mult curaj să atacăm tribuna”, a declarat deputatul Florin Roman, vicepreședintele PNL.

În acest context, deputatul Gabriel Andronache a arătat care sunt prioritățile legislative pentru pentru parlamentarii liberali din Senat și Camera Deputaților. El a vorbit despre jaloanele PNRR, dar și despre creșterea plafonului pentru impozitarea pensiilor. De asemenea, între priorități se află și eliminarea dublei impozitări la Pilonul II și a publicității pentru jocurile de noroc.

Parlamentarii liberali intenționează să propună un amendament la OUG 115/2023 care să elimine taxarea indemnizațiilor pe concediile medicale. Conform actului normativ, indemnizațiile pentru concedii medicale sunt taxate cu contribuțiile de asigurări de sănătate, de 10%. Acest lucru înseamnă că românii aflați într-o astfel de situație vor primi mai puțini bani.

Parlamentarii liberali vor să elimine taxarea care afectează o serie întreagă de concedii medicale între care:

În ședința reunită a parlamentarilor PNL s-a discutat și despre un alt proiect care a fost deja aprobat de Senat. Actul legislativ merge mai departe, la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Senatoarea Nicoleta Pauliuc a explicat că este vorba despre o reglementare care stabilește ca perioada de tratament a pacienților oncologici să fie considerată vechime în muncă.

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă a declarat că parlamentarii liberali și miniștrii partidului trebuie să vorbească despre realizările administrațiilor PNL. Totodată, el a făcut referire și la protestul fermierilor pe care îl consideră justificat. Abordarea PNL, în acest caz, a fost de deschidere la dialog, empatie și apropiere. Doar așa, a spus Nicolae Ciucă, către parlamentarii liberali, vor putea fi găsite soluții.

O altă problemă ridicată de politicianul PNL a fost legată de gestionarea fenomenelor extemiste, care afectează direct partidul.

„V-aș ruga să vedeți cât de ușor și repede s-au manifestat elementele populiste, extremiste din țara noastră. Va fi necesar să gestionăm astfel de fenomene extremiste, violente, pornind de la cea verbală. Primele chestiuni am putut să le vedem la Suceava. Toată admirația pentru curajul domnului Flutur”, a spus Nicolae Ciucă.

De asemenea, el a mai recomandat ca parlamentarii liberali să inițieze proiecte legate de combaterea și reducerea consumului de droguri. Este vorba despre înființarea registrului traficanților, a centrelor de recuperare, care pot contribui și la atragerea fondurilor europene.

Tot în acest context, europarlamentarul Dan Motreanu le-a transmis aleșilor din partid că reprezintă cea mai importantă structură a PNL. El a precizat că parlamentarii liberali trebuie să arate că au soluții și pot rezolva crizele multiple ale țării.

„Sunteți fața cea mai importantă a PNL. Întotdeauna parlamentarii au fost cei care au adus un plus partidului în bătăliile electorale. Trebuie să evidențiem că PNL are proiecte, am gestionat țara în perioada de multiple crize, am avut soluții la marile probleme ale României”, a spus Dan Motreanu.