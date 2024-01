PSD și PNL negociază o rotativă la Președinție. Procedura, folosită de Putin în Rusia

PSD și PNL ar urma să încheie o înțelegere care să ducă la o rotație la Președinția României, după modelul pe care l-au experimentat în Guvern. Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, de la PSD, s-au declarat de acord. Nici liberalul Nicolae Ciucă n-a zis tocmai nu, ci doar că nu s-a discutat în partid.

Un astfel de acord care va duce la rotația președinților ar însemna finalul democrației din România. Președintele este ales prin vot direct, de toți cetățenii, conform Constituției. O înțelegere între PSD și PNL ar avea drept consecință manipularea alegerilor și încălcarea dreptului la vot.

O asemenea procedură, rotativa președinților, s-a desfășurat în Rusia și a dus al instaurarea dictaturii lui Vladimir Putin.

Marcel Ciolacu, președintele social-democrat a fost chestionat în legătură cu ideea rotației președinților, între PSD și PNL, pentru câte cinci ani. Și nu a spus nu. Dimpotrivă ideea, care ar duce la sfârșitul democrației românești i s-a părut foarte bună. Întrebat ce părere are despre o rocadă la prezidențiale, după modelul rotativei guvernamentale, Marcel Ciolacu a fost de acord.

Nicolae Ciucă nu are un răspuns la un astfel de scenariu. El refuză să spun dacă PSD și PNL ar agrea o înțelegere pentru o rocadă la președinția României. El nu exclude, însă o înțelegere pe acest subiect

„În BPN nu s-a discutat altceva decât mandatarea executivului să negocieze comasarea alegerilor. Noi nu am discutat de un acord politic extins. Mă întrebați așa? Nu am luat în calcul. Vă răspund la orice fel de întrebare legată de ce am discutat în interiorul PNL. Toate celelalte întrebări care vizează discuții de coaliție nu le discut. Răspund la toate întrebările. În România în ultimii 35 de ani a existat o singură dată când un acord politic de dinainte stabilit s-a respectat să se predea o funcție de conducere. Asta s-a întâmplat în mandatul subsemnatului, care am predat și s-a făcut rocada. Mă vedeți tot pe mine la prezidențiale?”, a spus Nicolae Ciucă.