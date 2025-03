Monden Mesajul lui David Pușcaș pentru Luminița Anghel: aș fi putut să fac cu mama ce nu face nimeni







David Pușcaș, băiatul adoptiv al Luminței Anghel a explicat în cadrul unui podcast că își dorește o relație normală cu mama sa, dar nu se poate. Acesta a mai spus că artista a primit tot felul de oferte care îl includeau și pe el, dar le-a refuzat.

David Pușcaș scoate artileria grea

Băiatul adoptiv al Luminiței Anghel a declarat că aceasta ar fi refuzat oferte financiare care îl implicau și pe el, pe bandă rulantă. ”Producătorii de la Asia Express au sunat-o pe mama și i-au zis: ”hei, hai cu fiul tău la noi, voi doi, vă ducem în Thailanda, vă rezolvați problemele, faceți și bani”. Refuză mama, mama zice nu! Nu se poate! Pierd proiecte, pierd bani, când aș fi putut să fac cu mama, ce nu face nimeni. Nu am ce mesaj să îi transmit.

Mesajul meu pentru ea e un strigăt de durere, e un strigăt de nervi, de frustrare. Mi-e dor de ea și-mi iubesc mama orice ar fi, sunt părinții mei și cu asta defilez. Sunt părinții mei ce să fac? Am fost crescut într-o familie disfuncțională. Și acum mă lupt, că îmi doresc să muncesc, nu doresc să fiu muritor de foame. Vreau să arăt că lumea mă iubește. Dar tot trecutul meu e cu o mamă care spune că am vrut să o împing pe scări când era gravidă și că desenam morminte. Până și familia te poate trăda, eu nu am încredere în nimeni.

Pentru mine nu există termen de familie. Bravo oamenilor care au o familie sinceră și frumoasă și au avut noroc, eu nu am avut. Dacă aș vedea-o pe stradă nici nu aș ști ce să-i spun. Aș simți o durere și un gol sufletesc. Eu o să trăiesc cu un gol tot restul vieții mele. Asta e și din cauza faptului că am fost adoptat. M-am simțit trădat că mama știa ce putere are și cu toate astea a vorbit urât despre mine și acum nu mă pot angaja. Am fost abuzat, neînțeles. Am dormit pe străzi, am dormit în scări de bloc. Când încercam să intru în casă Silviu mă lovea”, a spus acesta.