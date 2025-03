Monden Luminița Anghel, dezvăluiri șocante. Prin ce a trecut cu David, fiul adoptiv







Luminița Anghel a dezvăluit în cadrul unui podcast că a trecut printr-un adevărat coșmar cu fiul ei adoptiv, David. Acesta a ajuns chiar să o amenințe cu moartea pe ea și pe soțul ei.

Luminița Anghel, la capătul puterilor

Artista a povestit că fiul său adoptiv, David ar fi amenințat-o cu moartea pe ea și pe soțul ei. De altfel, aceasta a explicat că în preajma lui se temea atât pentru viața ei cât și pentru cea a copilului ei. ”Mi-a pus mie viața în pericol și i-a pus viața lui Filip în pericol. El a început să se comporte foarte violent verbal. Eu nu am putut să-l las pe David niciodată cu Filip singur.

Nu vrei să știi ce priviri. Câtă ură, mi-a fost frică să nu îi pună perna pe față. Eu am trăit un coșmar, nu vrei să știi cum a fost! N-am putut să-mi las niciodată propriul copil cu cel adoptat. În timpul sarcinii mi-a fost frică, avea niște reacții atât de violente, el se automutila, se lovea cu capul de pereți. Spărgea totul în cameră. Se lovea când intra cineva în casă cu rigla peste mână. Femeia care mă ajută în casă la curățenie a fost înjurată, David a vrut să o lovească, a vrut să își dea demisia, soțul ei a vrut să vină să-l bată.

Și mi-a spus: doamna Luminița, puneți-vă camere de luat vederi că trăiți cu satana în casă. Și nu mi-am pus camere de luat vederi, pentru că îmi era jenă să recunosc că acest copil e așa. Consideram că e eșecul meu. Am crezut că își va reveni. Acum doi ani când m-a amenințat cu moartea, am făcut plângere la poliție. Și nu am ieșit public pentru că am crezut că își va reveni.

Nu puteam să-l las în casă, nu puteam să fac nimic. Am crezut că își va reveni. După ce a terminat clasa a 12-a i-am închiriat garsonieră. Până la cea de-a patra garsonieră, unde a ajuns după ce le-a distrus pe celelalte 3, a fost groaznic. A pus în pericol viața copilului meu în pericol”, a povestit artista.