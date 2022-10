Dezvăluirea momentului. Cine l-a „înfiat” pe fiul Luminiței Anghel. „E ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el”

David Pușcaș, în vârstă de 22 de ani, a fost implicat în mai multe scandaluri, în care a făcut acuzații grave la adresa mamei sale, care l-a înfiat de când era mic.

Rămas fără sprijinul familiei sale, tânărul și-a găsit refugiu alături de Danei Marijuana, solista care făcea furori în anii 90-2000, în hip-hop-ul românesc. Supranumită „cea mai fidelă fată”, Dana Coteanu i-a întins o mână de ajutor și recunoaște că a devenit ca și copilul ei.

Dana Marijuana l-a „înfiat” pe fiul Luminiţei Anghel

„David Pușcaș vine des pe la mine, îl sfătuiesc, când are probleme, sunt și mama lui, dar și mama tuturor. Țin la el, e ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el, când e în preajma mea. O cunosc și pe mama lui, pe Luminița Anghel. Nu știu el ce proiecte muzicale mai are, poate, pe viitor, vom și colabora. Momentan, nici eu nu am mai scos nicio piesă, am unele în lucru”, a declarat Dana Coteanu.

Dana Marijuana este un om cu suflet mare, ea ajutând pe oricine îi bate la ușă. A devenit un real sprijin și pentru David Pușcaș, fiul adoptiv al solistei Luminița Anghel, care avea mare nevoie de un sfat bun și de sprijin, după scandalurile teribile cu celebra lui mamă care, se pare, că l-a abandonat.

David a povestit despre viaţa de coşmar pe care a avut-o în casă cu mama sa şi noul partener de viaţă

Fiul Luminiței Anghel a fost invitat la podcastul „În Oglindă”, moderat de Mihai Ghiță, unde a dezvăluit despre viaţa pe care o avea alături de noua familie a mamei sale, mai exact cu partenerul acesteia, Silviu Dumitriade.

„El a schimbat lucrurile în casă. Nu m-a dorit. Nici familia lui. Mi-au impus o grămadă de restricții, de intrat în casă, de ajung acasă. În liceu trebuia să ajung la ora 20:00 în casă, dacă depășeam era nasol, eram pedepsit. Eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc. Nu aveam voie în sufragerie cu ei, trebuia doar să stau în cameră închis”, a povestit David Pușcaș.

De asemenea, David Pușcaș a mai relatat că ar fi fost supus și unor tratamente violente, care și-au pus amprenta ireversibil asupra sa. „M-a călcat în picioare, efectiv.

Nimeni în viața mea nu a dat în mine cum a dat el în mine, m-a călcat în picioare. Pumni, picioare. Mama era sus în sufragerie și nu s-a băgat”, a susținut fiul Luminiţei Anghel, potrivit ego.ro.