De ce depinde candidatura lui Ciucă la președinție. Explicațiile liderului PNL

Nicolae Ciucă a mai precizat că nu se „dă înapoi” de la o eventuală candidatură.

„În momentul de faţă, sigur, nu este momentul, nu şi-a anunţat nimeni candidatura, nu este momentul pentru o astfel de candidatură. Am menţionat şi susţin că, în acest moment, prioritatea noastră este să continuăm să asigurăm stabilitatea guvernării. Să continuăm să ne preocupăm de toate aceste probleme care, iacătă, sunt cât se poate de evidente şi sunt provocări de zi cu zi la nivelul guvernării. Iar în momentul în care va veni vremea să ne asumăm şi această candidatură, o vom face. Cert este că, în momentul de faţă, împreună cu Partidul Naţional Liberal şi împreună cu activul de partid, vom decide şi acest demers de la care, pentru că m-aţi întrebat direct, vă răspund la fel de direct, nu mă dau înapoi”, a adăugat Ciucă.

PNL susţine comasarea unor runde de alegeri

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a recunoscut la Antena 3 că, de când este la guvernare din 2020, partidul său se confruntă cu o „erodare a imaginii”, dar afirmă că nu există niciun motiv pentru ca formațiunea să se teamă de alegerile viitoare. El își exprimă astfel poziția în fața celor care susțin că PNL promovează comasarea unor runde de alegeri pentru a obține un avantaj electoral.

„Partidul Naţional Liberal şi-a asumat să intre în alegeri prin forţe proprii, prin motto-ul «Prin noi înşine». Este un motto pe care nu l-am asumat doar pentru a ne mobiliza activul nostru de partid. Ci este un motto prin care noi credem că putem să redăm românilor încrederea în ceea ce am realizat, realizăm şi vom putea să realizăm de aci înainte. Sincer, vă pot spune fără niciun fel de limitare, că nu are de ce să ne fie teamă sau ruşine să ieşim în alegeri.

Este adevărat, ne aflăm la guvernare din 2020 şi tot ceea ce presupune procesul acesta, al guvernării, presupune erodare, presupune nemulţumire. Nu toate deciziile au fost pe măsura aşteptărilor cetăţenilor. Şi atunci, există acea erodare care se vede în sondaje doar când nu sunt cifre care să ne sperie. Nu avem de ce să ne temem. Am făcut lucruri la guvernare”, a afirmat Nicolae Ciucă, marţi seară, la Antena 3.

Cu ce se mai laudă PNL?

Fostul premier a prezentat date referitoare la creșterea economică, absorbția fondurilor europene, investițiile străine directe și lansarea de proiecte majore de investiții.

Ciucă consideră că scorul electoral al AUR, care este foarte apropiat de cel al PNL în conformitate cu sondajele de opinie recente, este un factor „mobilizator” pentru liberali.

„Este mobilizator pentru noi că trebuie să fim mai aproape de oameni, să le explicăm oamenilor ce am făcut. Să recunoaştem ce am făcut, să ne punem cenuşă în cap pentru ceea ce nu am făcut bine. Oamenii vor aprecia această onestitate şi sinceritate. Noi avem ce le spune oamenilor ce am făcut. Ceilalţi ce spun, ce au făcut?”, a adăugat Ciucă.