Mușcat de șapte câini, la Urgențe. Fetița sa a scăpat ca prin minune

A ajuns la spital cu șapte mușcături de câine. Bărbatul are urmele colților pe picioare, pe mâini și pe umăr.

"Am auzit un lătrat agresiv. Din pădure coborau în fugă șapte sau opt câini de talie mare, din rasa ciobănesc mioritic românesc. Am reușit să îmi ridic fetița pe umeri. Am luat rucsacul în mâna dreaptă pentru a încerca să ne apărăm", spune Kadar Francisc. Au fost înconjurați rapid de animalele care au devenit tot mai agresive. "Unul dintre câini m-a mușcat de gamba piciorului stâng. Altul a sărit pe spatele meu și m-a apucat de umăr, trântindu-ne la pământ. În ciuda rănilor, am reușit să-mi ridic din nou fiica pe umeri. Între timp alți doi câini mă mușcau de piciorul drept", a descris victima scenele de groază.