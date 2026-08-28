Câteva zeci de persoane s-au adunat, vineri seară, în fața Palatului Cotroceni, pentru a protesta față de menținerea lui Lucian Pahonțu la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Printre manifestanți se află și actorul Alex Bogdan, potrivit Mediafax.

Manifestația a început în jurul orei 19:00, în zona Palatului Cotroceni. Din imaginile surprinse la fața locului se observă câteva zeci de persoane care participă la protest, în timp ce mai multe forțe de ordine sunt mobilizate în apropierea Administrației Prezidențiale.

Printre cei prezenți se numără și actorul Alex Bogdan. Protestul are loc în contextul informațiilor apărute recent în presă despre trecutul lui Lucian Pahonțu.

Manifestanții îi solicită președintelui Nicușor Dan să îl demită pe șeful SPP.

Președintele Nicușor Dan a comentat joi informațiile apărute în presă și a susținut că persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției sau al Mineriadei nu ar trebui să ocupe funcții în stat.

În ceea ce îl privește pe Lucian Pahonțu, șeful statului consideră că acesta nu se află într-o asemenea situație.

„E o ședință pe 7 septembrie a CSAT, dar nu are legătură cu acest caz. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în istoria României. E regretabil să parchetele nu au elucidat până la momentul acesta. Îmi doresc, dar sunt circumpspect că o să o facă. Doi: Orice persoană care a reprimat, participând la acțiuni de reprimare, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei; domnul Pahonțu nu e în această situație”, a spus președintele.

Președintele a criticat și modul în care a fost prezentată investigația jurnalistică. În opinia sa, titlul materialului nu este susținut de informațiile prezentate în cuprins.

Lucian Pahonțu se află la conducerea Serviciului de Protecție și Pază din anul 2005. În această perioadă, acesta a rămas în funcția de director al instituției, indiferent de schimbările politice și de succesiunea administrațiilor prezidențiale.