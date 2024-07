John Cena se pregătește să se retragă din wrestling. Ce și-a propus

SUA. John Cena, legendă a wrestlingului, declară că va pune capăt carierei sale de luptător și va dedica mai mult timp carierei sale în actorie. În ultimul timp, el a participat la mai multe meciuri pentru a-și lua rămas-bun de la fani.

La evenimentul Money in the Bank organizat sâmbătă de World Wrestling Entertainment (WWE) la Toronto, luptătorul de wrestling, în vârstă de 47 de ani, a făcut anunțul oficial.

Cu o carieră în wrestling începută în 1999, Cena a exprimat dorința de a participa la aproximativ 40 de evenimente, planificând să fie prezent la WWE Raw în ianuarie și la WrestleMania 41, care va fi ultima sa apariție.

Fiind considerat unul dintre cei mai mari wrestleri din istorie, John Cena a câștigat de 16 ori titlul de campion mondial.

Acesta a declarat că se simte fără puteri pentru a mai continua în cariera sa de luptător profesionist, dar că își dorește în continuare să rămână implicat în „familia WWE”.

În ultimii ani, John Cena s-a orientat către actorie, jucând în diverse producții printre care și filmul „Barbie” din 2023. De asemenea, a fost protagonistul în seria „Peacemaker” din 2022.

A apărut inclusiv în comedia din 2015 „Trainwreck”, alături de Amy Schumer, în filmul „The Suicide Squad” din 2021, bazat pe benzile desenate DC Comics, alături de Margot Robbie, și în comedia de acțiune și spionaj „Argylle”, regizată de Matthew Vaughn.

Demonstrându-și popularitatea imensă, John Cena este cel mai solicitat star de către copiii sprijiniți de organizația Make-A-Wish.

Deține, totodată, un record mondial Guinness pentru cele mai multe dorințe împlinite pentru copiii cu afecțiuni grave, potrivit News.ro.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2

— WWE (@WWE) July 7, 2024