Bolojan, despre controversele privind veteranii: Lucrurile sunt total dezechilibrate

Premierul Ilie Bolojan a comentat, duminică seară, criticile venite din partea PSD cu privire la impozitarea veteranilor și la alte măsuri sociale. Liderul Guvernului a declarat că noțiunea de „veteran” s-a extins în timp, iar această modificare creează dezechilibre în sistemul de pensii și beneficii.

„Trebuie să vedem ce înseamnă veterani. Dacă sunt veteranii din Munţii Tatra sau de la Cotu Donului, din al Doilea Război Mondial, foarte bine, probabil că sunt o mână de oameni. Dar ştiţi, avem noţiunea de veteran pe stil nou, în care dacă ai fost într-un teatru de operaţiuni, nu ştiu, la Sarajevo, astăzi, patru luni de zile, devii veteran. Şi poate te pensionezi la 52 de ani.

Ori dacă e scutit de CASS, cum a fost până acum toată lumea, încă 25 de ani, vă puteţi da seama că lucrurile sunt total dezechilibrate. Şi avem zeci de mii de oameni în această situaţie”, a explicat premierul, referindu-se la scrisoarea deschisă transmisă de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Bolojan a explicat și ce se întâmplă cu mamele care se află concediu de creștere a copilului. „Am discutat acest lucru, dar, din nou, s-a reluat o discuţie. Deci, în România, avem doi ani de concediu de maternitate şi 70% astăzi e indemnizaţia.

În Germania, un an de zile concediu, 65% e indemnizaţia. Oare ce ţară are capacitatea financiară să susţină mai mult? Discutăm la deficit, la finanţe şi aşa mai departe”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul a spus că toate deciziile bugetare se fac în limita resurselor disponibile și că spațiile de manevră sunt foarte reduse.

„Nu este perfect. N-ai cum să faci un buget perfect. Dar spaţiile de manevră sunt foarte mici pentru că sunt lucrurile pe care le avem de făcut: cheltuieli sociale, pensii, salarii, investiţii, dobânzi. Doar dobânzile pe anul acesta înseamnă cât tot programul de investiţii pentru toate autorităţile locale pe 5 ani de zile”, a detaliat Bolojan.

El a adăugat că orice economii realizate de ministere vor fi redirecționate către investiții sau componente sociale.

„Eu întotdeauna, dar întotdeauna în coaliţie și sunt martori toți colegii, le-am spus, tot ce economisim, sunt de acord să ducem la social, la investiţie, nu e o problemă, dar hai să economisim ceva. Şi domnul ministru Nazare a notificat toţi miniştrii, vă rog să ne spuneţi ce economisiţi, unde putem face economii și toate economiile pe care le facem le ducem la alte componente”.