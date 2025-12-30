Bolojan s-a răzgândit. Ce se va întâmpla cu ajutorul veteranilor în 2026

Guvernul Bolojan ar fi decis, în ultima ședință din acest an, să renunțe la înghețarea ajutorului anual acordat veteranilor și văduvelor de război, potrivit Știripesurse. De la 1 ianuarie, ajutorul anual pentru veterani și văduve de război ar urma să fie majorat cu rata inflației, estimată la 5,6%, iar impactul asupra bugetului ar fi considerat redus.

Măsura ar reprezenta o schimbare față de planul inițial al guvernului, care prevedea menținerea ajutorului la nivelul anului 2024 și pentru 2026. Sursele guvernamentale susțin că Executivul ar fi reevaluat situația în contextul presiunii publice și al argumentelor sociale, concluzionând că efortul bugetar este nesemnificativ comparativ cu importanța măsurii.

Impactul financiar al majorării ar fi de câteva mii de lei anual, estimările inițiale indicând aproximativ 9.000 de lei, sumă considerată sustenabilă pentru buget, mai arată sursa.

Creșterea ajutorului anual ar urma să fie de la 456 de lei la 482 de lei, pentru cei 620 de beneficiari.

Inițial, pe agenda guvernului fusese inclus un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Muncii, care prevedea menținerea ajutorului la nivelul anului 2024 pentru 2025 și 2026, invocând controlul cheltuielilor bugetare.

Documentul arăta că o eventuală majorare nu ar fi avut un impact semnificativ asupra bugetului, însă guvernul optase pentru înghețarea sumelor. Această abordare a stârnit critici în spațiul public, mai ales în contextul altor măsuri sociale adoptate în cursul anului.

De la 1 august, veteranii, văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și mamele în concediu de creștere a copilului au început să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate, măsură percepută ca o povară suplimentară pentru categorii cu venituri reduse.

În paralel, PSD a inițiat proiecte de lege care scutesc aceste categorii de plata CASS. Ele au fost adoptate tacit de Senat și se află acum la Camera Deputaților, for decizional. Inițiatorii argumentează că măsura are un impact bugetar redus și că este necesară din perspectivă socială, morală și umanitară.

Potrivit calculelor PSD, doar pentru luna august contribuțiile CASS ale veteranilor, invalizilor, văduvelor de război și persoanelor persecutate politic ar fi depășit 10,8 milioane de lei, o sumă nesemnificativă pentru buget, dar importantă pentru fiecare beneficiar în parte.