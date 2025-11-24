Politica

Proiectele PSD de eliminare a CASS pentru invalizi, veterani și mame, adoptate tacit de Senat

Proiectele PSD de eliminare a CASS pentru invalizi, veterani și mame, adoptate tacit de Senat
Proiectele de lege ale PSD care prevăd eliminarea obligaţiei de plată a CASS pentru veteranii şi văduvele de război, invalizi, foştii detinuţi politici şi personalul monahal dar şi pentru mamele aflate în concediul de creştere a copilului au fost adoptate tacit luni de Senat și trimise la Camera Deputaților, for decizional, în forma propusă de inițiatori.

PSD: „Sumele vizate nu pun presiune semnificativă asupra bugetului de stat”

Primul proiect de lege propune eliminarea contribuției la asigurările de sănătate pentru veterani și văduvele de război, invalizi, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal, atât călugări, cât și călugărițe. Potrivit PSD, „această măsură se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât şi prin importanţa ei social , morală si umanitară”.

„Numărul beneficiarilor este relativ redus, iar sumele vizate nu pun presiune semnificativă asupra bugetului de stat. Un calcul simplu ne arată că, pentru luna august, pentru veterani, invalizi, văduve de război şi persoanele persecutate politic, contribuţia de asigurări sociale de sănătate ar fi de 10.837.645 de lei. În schimb, pentru aceste categorii, fiecare leu contează”, susțin inițiatorii.

Potrivit partidului, „statul are datoria de a arăta grijă şi respect faţă de cei care au contribuit la apărarea naţiunii, au suferit pentru libertate, sau aleg să îşi dedice viata vocatiei spirituale”.

Scutirea de CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului

Al doilea proiect de lege propune scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului.

„În fata unui declin demografic alarmant şi a efectelor sale directe asupra pieţei muncii, sistemului de pensii şi atractivităţii economice a României, menţinerea scutirii de la plata contribuţiei CASS pentru mamele aflate in concediu de creştere copil nu este doar o măsură de protecţie socială ci o politic publică esentială pentru asigurarea viitorului acestei ţări”, anunțau inițiatorii.

Grindeanu: Am solicitat situația sumelor colectate din CASS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a solicitat situația sumelor colectate din CASS pentru mame, veterani, foștii deținuți politici și personalul monahal în lunile septembrie și octombrie.

„Dacă au făcut lucrurile acestea doar pentru a arăta că sunt intransigenţi şi că nu renunţă la nimic, pentru că aşa vor ei, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndrepte acele lucruri”, a afirmat liderul PSD.

