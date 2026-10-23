PSD a anunțat că nu susține introducerea impozitării locuințelor la valoarea de piață, măsură prevăzută de Guvernul Bolojan pentru 1 ianuarie 2027. Potrivit social-democraților, aplicarea acesteia ar fi dus la creșteri ale taxelor de până la 27 de ori față de nivelurile actuale. Partidul a transmis poziția printr-un comunicat oficial, în care a invocat și angajamentele asumate de România prin PNRR.

Partidul Social Democrat a anunțat că se opune calculării impozitelor pe locuințe în funcție de valoarea de piață a proprietăților. Măsura fusese prevăzută pentru începutul anului 2027, iar formațiunea susține că aceasta ar fi putut determina majorări considerabile ale sumelor achitate de proprietari.

Social-democrații au transmis că intenționează să susțină schimbarea politicilor fiscale promovate de guvernarea anterioară, iar primele măsuri ale miniștrilor PSD vor urmări oprirea politicilor de austeritate.

Totodată, partidul a anunțat că va combate mesajele politice pe care le consideră populiste și care urmăresc valorificarea electorală a nemulțumirilor populației.

În comunicatul transmis, social-democrații au atribuit introducerea impozitării locuințelor la valoarea de piață guvernării PNL-USR din 2021.

Potrivit PSD, prevederea a fost inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență, document transmis ulterior Comisiei Europene, fără ca Parlamentul României să fi fost consultat în prealabil.

”PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc. PSD aminteşte că impozitarea locuinţelor la valoarea de piaţă a fost stabilită în 2021, de către guvernarea PNL-USR, care a realizat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi pe care l-a transmis Comisiei Europene, fără o consultare prealabilă a Parlamentului României”, a afirmat formațiunea.

PSD a transmis că România trebuie să își îndeplinească obligațiile asumate la nivel european, inclusiv cele care permit accesarea fondurilor comunitare.

Formațiunea consideră însă că aplicarea reformelor trebuie realizată astfel încât să nu afecteze persoanele vulnerabile și cetățenii cu venituri medii.

În acest context, social-democrații au susținut că respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană trebuie să țină cont de situația economică a populației și de impactul măsurilor fiscale asupra proprietarilor de locuințe.

„Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici şi medii”, a transmis PSD.