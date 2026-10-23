Rusia ar putea amenința securitatea Marii Britanii prin sabotarea cablurilor submarine de comunicații și a conductelor energetice din Atlanticul de Nord și din regiunea arctică, avertizează Comisia pentru Apărare a Camerei Comunelor, potrivit Daily Express. Într-un raport privind capacitățile militare britanice în nordul Europei, parlamentarii atrag atenția asupra unor deficiențe în detectarea și descurajarea submarinelor rusești, într-un context în care autoritățile britanice iau în calcul posibilitatea unui atac rusesc asupra NATO până în 2030.

Regiunea cunoscută drept High North, care cuprinde zona arctică și părți din Atlanticul de Nord, are o importanță strategică pentru apărarea Regatului Unit.

Cablurile submarine transportă volume esențiale de date, iar conductele energetice susțin aprovizionarea cu resurse. Afectarea acestor infrastructuri ar putea perturba comunicațiile și fluxurile de energie, în timp ce activitatea submarinelor rusești ridică probleme suplimentare pentru securitatea maritimă și pentru protejarea arsenalului nuclear britanic.

Comisia pentru Apărare a Camerei Comunelor consideră că Marea Britanie are lacune importante în capacitatea de a desfășura operațiuni militare în condițiile dificile din nordul Atlanticului și din zona arctică. Raportul evidențiază necesitatea consolidării prezenței navale și a dezvoltării mijloacelor de război antisubmarin.

Președintele comisiei, Tan Dhesi, a declarat că regiunea reprezintă o provocare strategică majoră pentru securitatea britanică și că Rusia încearcă să obțină avantaje militare în această zonă.

„Regatul Unit trebuie să fie dispus să recunoască un adevăr dificil: în prezent, nu dispune de toate capacitățile necesare pentru a opera cu succes în nordul îndepărtat”, a afirmat acesta, potrivit publicației britanice Express.

Dhesi a avertizat, de asemenea, că submarinele rusești și capacitățile de sabotaj naval pot reprezenta riscuri directe pentru Atlanticul de Nord, teritoriul britanic și sistemul de descurajare nucleară al țării.

Potrivit informațiilor prezentate în articolul Express, Marina Regală britanică dispune de cinci fregate Type 23, utilizate inclusiv în misiuni de luptă antisubmarin, și de șase distrugătoare Type 45. Aceste nave reprezintă puțin peste jumătate din necesarul de 19 nave menționat în material.

Marea Britanie intenționează să introducă opt fregate noi Type 26, care urmează să înlocuiască treptat navele Type 23. Întârzierile din programul de construcție au determinat parlamentarii să ceară menținerea în serviciu a fregatelor existente atât timp cât acest lucru este posibil.

Problema nu ține doar de numărul navelor. Lucrările de mentenanță și disponibilitatea redusă a unor unități limitează capacitatea efectivă a flotei de a răspunde simultan mai multor amenințări. Raportul semnalează și dificultăți privind disponibilitatea submarinelor de atac, esențiale pentru supravegherea activității navale rusești.

Submarinele cu propulsie nucleară pot opera în condiții dificile, inclusiv sub stratul de gheață arctică. Într-un scenariu de conflict, această regiune ar putea oferi Rusiei oportunități de a-și ascunde submarinele și de a-și deplasa forțele navale fără a fi detectate cu ușurință.

Pentru Marea Britanie, supravegherea acestor activități este importantă atât pentru protejarea infrastructurii submarine, cât și pentru apărarea rutelor maritime transatlantice și a componentei navale a descurajării nucleare.

Cablurile de comunicații și conductele energetice sunt vulnerabile și la acțiuni de sabotaj desfășurate în afara unui conflict militar declarat. De aceea, protejarea lor presupune monitorizare, cooperare între aliați și capacități de intervenție care să permită identificarea rapidă a activităților suspecte.

Raportul ridică și problema priorităților Forței Expediționare Comune (Joint Expeditionary Force – JEF), o structură de cooperare militară condusă de Regatul Unit și formată din state din nordul Europei. Parlamentarii au întrebat dacă această structură ar trebui să acorde mai multă atenție regiunii arctice, în loc să păstreze același nivel de concentrare asupra zonei baltice.

Potrivit declarațiilor lui Tan Dhesi, guvernul britanic ar trebui să analizeze această posibilitate și în contextul incertitudinilor privind nivelul viitor al sprijinului american pentru NATO. În același timp, Marea Britanie ar putea avea nevoie să își consolideze prezența terestră în statele baltice, în special în Estonia.

Președintele comisiei a făcut legătura între aceste vulnerabilități și avertismentele privind posibilitatea unui atac rusesc asupra NATO până în 2030. „Dacă guvernul britanic vorbește serios atunci când afirmă că Rusia ar putea ataca NATO chiar din 2030, măsurile pentru remedierea acestor vulnerabilități nu pot începe suficient de devreme”, a declarat acesta, potrivit Express.