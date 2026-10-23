Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 23 octombrie, că România investește masiv în echipamente militare, în contextul în care apărarea națională a devenit o prioritate concretă, nu doar un subiect teoretic.

Mesajul a fost transmis la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, unde șeful statului a subliniat și importanța cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice pentru securitatea țării.

Președintele le-a transmis viitorilor specialiști militari că vor avea acces la echipamente de ultimă generație și că se așteaptă de la ei să contribuie la dezvoltarea tehnologiilor care vor influența capacitățile de apărare ale României.

În discursul susținut la Academie, Nicușor Dan a afirmat că schimbările din mediul internațional de securitate au făcut ca rolul armatei în societate să devină tot mai important.

„Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică”, a declarat președintele.

Acesta a amintit că, după al Doilea Război Mondial, cele aproximativ opt decenii de pace au creat impresia că stabilitatea este un lucru de la sine înțeles. Evoluțiile recente arată însă că securitatea nu poate fi considerată garantată, iar pregătirea militară și investițiile în apărare au un rol esențial.

„Sunt niște momente în care armata, în cadrul unei societăți, devine din ce în ce mai importantă. Totodată, sunt niște momente în care statele, România a înțeles asta, și investește masiv în echipamente militare”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, studenții Academiei Tehnice Militare vor avea posibilitatea să se pregătească folosind echipamente moderne, necesare formării specialiștilor care vor lucra în domeniul apărării.

Un alt punct important al discursului a fost legat de rolul cercetării și dezvoltării tehnologice în competiția economică și militară dintre state.

Nicușor Dan a subliniat că avantajul nu va aparține exclusiv țărilor care investesc în echipamente, ci și celor care dezvoltă tehnologii noi și își consolidează capacitatea de inovare.

„Va câștiga bătălia și economică și militară, vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare”, a afirmat șeful statului.

În acest context, studenții Academiei Tehnice Militare au fost îndemnați să își folosească pregătirea pentru a contribui la proiectarea și dezvoltarea echipamentelor militare ale viitorului.

Președintele a arătat că așteptările de la viitorii specialiști sunt ridicate, având în vedere importanța tehnologiei în evoluția capacităților de apărare. Pregătirea universitară, perfecționarea profesională și colaborarea cu personalul academic sunt elemente importante pentru formarea acestei generații de specialiști.

În prima parte a discursului, Nicușor Dan a vorbit despre semnificația jurământului militar și despre responsabilitatea pe care și-o asumă studenții prin acest angajament.

Președintele a afirmat că serviciul în slujba țării presupune continuitate, responsabilitate și respect față de cei care au contribuit la apărarea României de-a lungul istoriei.

El a amintit sacrificiul militarilor din generațiile anterioare și a subliniat că memoria acestora trebuie respectată prin îndeplinirea cu demnitate a responsabilităților asumate.

Ceremonia de la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a avut astfel atât o dimensiune simbolică, legată de angajamentul față de țară, cât și una profesională, prin mesajul adresat viitorilor specialiști din domeniul tehnic militar.

Declarațiile președintelui evidențiază două direcții pe care România trebuie să le urmărească în consolidarea capacităților sale de apărare: modernizarea echipamentelor militare și pregătirea resursei umane capabile să utilizeze, să adapteze și să dezvolte tehnologii avansate.

Accesul la echipamente moderne trebuie susținut de competențe tehnice, cercetare și dezvoltare, în condițiile în care tehnologia are un rol tot mai important în securitatea națională.

Nicușor Dan a transmis că investițiile în apărare trebuie însoțite de formarea specialiștilor și de susținerea cercetării, pentru ca România să își poată dezvolta în continuare capacitățile militare.