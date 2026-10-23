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„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt

„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de faptBucatar. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Când vezi pe meniu „Specialitatea zilei” scrisă cu litere frumoase sau anunțată entuziast de chelner, instinctul spune că e vorba de o preparație proaspătă, inventată special de bucătar. Cei care știu cum merg lucrurile zic însă altceva.

„Specialitatea” e un fel de „vânzare accelerată”

Realitatea din multe bucătării de restaurant e ceva mai pragmatică: specialitatea zilei este adesea un mod elegant de a vinde ingredientele care se apropie de data limită.

Foști angajați din industrie povestesc același scenariu. Un pește cumpărat vineri, legume care nu au fost folosite la un alt preparat, o carne care trebuie consumată rapid sau un rest mai mare de un produs scump – toate pot deveni „creația zilei”.

Bucătarul le combină într-un fel nou, le dă un nume atrăgător și le pune pe listă la un preț care pare tentant. Astfel, restaurantul reduce pierderile, iar clientul pleacă cu impresia că a mâncat ceva exclusiv.

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Practica nu e legală. Între niște limite, nici periculoasă

Practica nu este ilegală și nici neapărat periculoasă, atâta timp cât alimentele sunt încă în termen și au fost depozitate corect. Din punct de vedere al businessului, e chiar inteligentă: mâncarea care ar fi ajuns la gunoi se transformă în venit. Într-o industrie cu marje mici și pierderi mari din cauza produselor perisabile, „specialitatea” funcționează ca o supapă de siguranță.

Problema apare când clientul crede că plătește pentru o idee nouă, proaspătă și special creată, când, de fapt, plătește pentru un stoc care trebuia valorificat urgent.

Uneori preparatul iese foarte bine – un bucătar priceput poate transforma resturile într-un fel delicios. Alteori se simte că ingredientele nu mai sunt la maxim de prospețime sau că rețeta a fost improvizată pe genunchi.

Mâncare restaurant

Mâncare restaurant. Sursă foto: magnific.com

Există câteva indicii care pot da de gol practica. Dacă specialitatea se schimbă des și conține mereu ingrediente scumpe sau perisabile (pește, fructe de mare, legume delicate), șansele sunt mari să fie vorba de gestionarea stocului. De asemenea, când prețul e sensibil mai mic decât al preparatelor similare din meniul permanent, merită să te întrebi de ce.

Trebuie sau nu să renunți la „specialitatea bucătarului”?

Nu înseamnă că trebuie să eviți categoric specialitatea zilei. În restaurantele serioase, cu flux mare și control bun al calității, poate fi chiar o alegere inteligentă. În localurile mai puțin atente, însă, riscul de a mânca ceva care trebuia valorificat rapid crește.

Cea mai bună abordare rămâne cea echilibrată: întreabă chelnerul din ce e făcută specialitatea, când au fost cumpărate ingredientele principale și dacă e o rețetă nouă sau o adaptare. Răspunsurile sincere te ajută să decizi dacă merită sau nu.

În final, „specialitatea zilei” rămâne un instrument de business deghizat în creativitate culinară. Nu e o înșelătorie gravă, dar nici nu e întotdeauna ceea ce pare. Cunoașterea acestui detaliu te face un client mai informat – și, uneori, te ajută să alegi mai bine ce pui în farfurie.

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