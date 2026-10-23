Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Summitul Rethink România 2026 de la Sinaia, că în toate partidele există oameni raționali cu care se poate lucra. Fostul premier a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în fosta coaliție de guvernare, unde, potrivit acestuia, unii parteneri aveau un discurs diferit în spațiul public față de discuțiile purtate la masa negocierilor.

„Cu cât mai mulți oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atâta densitatea acestora de normalitate va fi mai mare. Cu cât mai mulți oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de față . În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau respectul unor înțelegeri, responsabilitatea... Cu golanii e greu să faci treabă”, a spus Bolojan,.

Fostul șef al Executivului a afirmat că a încercat să păstreze relații corecte cu toate partidele din fosta coaliție, pornind de la experiența colaborării cu UDMR și PSD la Oradea. El a explicat că o coaliție formată din patru partide, cu istorii personale și conflicte anterioare, era dificil de gestionat.

„Aveam experiența unor coaliții la scară mai mică, la Oradea, cu UDMR și cu PSD. Ca să funcționeze o coaliție, vă dați seama, cu 4 partide, cum a fost acum, foarte complicată, cu niște istorii personale, cu istorii conflictuale, am încercat să fiu cât se poate de corect cu toți colegii, cu toate partidele, știind că la Oradea, dacă am avut o relație bună cu UDMR, eram cel mai mare UDMR-ist din PNL. Am crezut că dacă respect oamenii și aici, dacă caut să rezolv, să mediez, să faci, lucrurile vor funcționa”, a declarat Bolojan.

Acesta a spus că știa că măsurile care urmau să fie adoptate nu erau ușoare și că restructurările presupun costuri sociale și politice. În opinia sa, promisiunile făcute în anii anteriori, potrivit cărora oamenii ar putea fi făcuți fericiți fără efort și fără costuri, au creat așteptări care nu puteau fi îndeplinite.

„Știam că măsurile pe care trebuie să le luăm nu sunt foarte ușoare și nu există restructurări fără costuri. Nu există nicăieri așa ceva, da? Inclusiv costuri sociale și inevitabil costuri politice. Iar dacă ai trâmbițat ani de zile că o să-i facem fericiți fără ca oamenii să depună niciun efort și că există un perpetuum mobile economic, pe care doar noi l-am inventat, era clar că vor fi niște dezamăgiri majore”, a precizat fostul premier.

Bolojan a afirmat că unele măsuri au fost amânate, însă a întâmpinat situații în care înțelegerile stabilite în timpul discuțiilor nu erau respectate în declarațiile publice ale partenerilor de coaliție.

„Și am încercat, am zis, bun, anumite lucruri se fac mai greu, se amână. La prânz stabilești ceva aici, seara la câteva televiziuni ești tocat programat și cei care au fost la masă n-au fost la masă declarativ, declară altceva”, a spus Ilie Bolojan.

Fostul premier a explicat că, după alegerile prezidențiale din 2025, presiunea pentru reducerea deficitului bugetar a crescut, în condițiile în care România își asumase în repetate rânduri în fața partenerilor europeni că va reduce deficitul și va respecta angajamentele luate.

Potrivit lui Bolojan, aceste promisiuni își pierduseră credibilitatea în fața Comisiei Europene, iar autoritățile au fost nevoite să acționeze într-un interval în care presiunea era foarte mare.

„Dar cu toate aceste lucruri cred că s-au făcut niște pași importanți, dar au fost niște pași parțiali pe care i-am făcut, pentru că prima dată am fost cu spatele la zid, în sensul în care noi, promițând de mai multe ori partenerilor noștri, Comisiei Europene, că vom reduce deficitul, că vom respecta anumite lucruri, nu mai aveau credibilitate în noi, ne-au tot amânat, dar imediat după prezidențiale, în 2025, presiunea a fost foarte mare să acționăm, pentru că ajunsesem la deficitele pe care le știți”, a afirmat Bolojan.

Acesta a arătat că reducerea cheltuielilor nu poate produce imediat echilibrarea bugetului, deoarece restructurările necesită timp și pot genera contestații în instanță.

„Nu poți să echilibrezi lucrurile imediat din tăieri de cheltuieli, pentru că tăierile de cheltuieli se fac în timp, pentru că, dacă vrei să dai pe cineva afară, începe o îmbolnăvire în masă. Încep contestațiile la instanțe și așa mai departe”, a declarat fostul șef al Guvernului.

Ilie Bolojan a mai spus că restructurarea veniturilor a fost necesară și că, în privința acesteia, a existat acordul tuturor. Problemele au apărut, potrivit fostului premier, în momentul în care s-a trecut la reducerea și restructurarea cheltuielilor.

„Când anunțai lucrurile astea, rămâneai singur la anunțuri. După care am plafonat cheltuielile și asta a funcționat cât de cât, dar în momentul în care a venit reducerea, restructurarea cheltuielilor, acolo au fost problemele. Pentru că asta e o măsură care nu se face foarte simplu. Și fără asta, indiferent cine vine în guvernare, noi nu avem cum să echilibrăm lucrurile”, a explicat Bolojan.