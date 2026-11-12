Vineri, 13, este una dintre cele mai cunoscute date asociate cu ghinionul. În timp ce pentru unii oameni este o zi obișnuită, alții preferă să evite călătoriile, deciziile importante sau evenimentele cu o semnificație specială. De-a lungul timpului, combinația dintre ziua de vineri și numărul 13 a devenit un simbol al nenorocirilor, alimentat de credințe religioase, legende și superstiții transmise din generație în generație.

Teama de această dată are chiar și o denumire specială: paraskevidekatriaphobia. Termenul provine din limba greacă și desemnează frica de vineri, 13. Persoanele care se confruntă cu această fobie pot experimenta stări puternice de anxietate atunci când data de 13 a lunii cade într-o zi de vineri.

Superstiția este întâlnită mai ales în Europa și America de Nord. Cu toate acestea, nu există dovezi științifice care să demonstreze că în această zi au loc mai multe accidente sau evenimente neplăcute decât în oricare alta.

Originea credinței nu poate fi atribuită unui singur eveniment istoric. Cercetătorii consideră că superstiția s-a format prin combinarea a două credințe mai vechi: asocierea zilei de vineri cu nenorocirea și reputația nefavorabilă a numărului 13.

În numeroase culturi occidentale, numărul 12 este asociat cu ordinea și perfecțiunea. Există 12 luni într-un an, 12 semne zodiacale și 12 apostoli ai lui Iisus. Prin depășirea acestei structuri, numărul 13 a ajuns să fie privit în anumite tradiții drept un simbol al dezechilibrului.

Una dintre cele mai cunoscute explicații religioase face trimitere la Cina cea de Taină, la care au participat Iisus și cei 12 apostoli. Potrivit tradiției creștine, Iuda, cel care avea să îl trădeze pe Iisus, este asociat cu cel de-al treisprezecelea participant la masă. În plus, răstignirea lui Iisus a avut loc într-o zi de vineri, ceea ce a contribuit la asocierea acestei zile cu suferința și nenorocirea.

O altă explicație populară provine din mitologia nordică. Potrivit unei legende, 12 zei participau la un ospăț, însă apariția neinvitată a lui Loki, considerat al treisprezecelea oaspete, ar fi provocat o tragedie. Cercetătorii în folclor atrag însă atenția că această versiune nu este confirmată în forma respectivă de cele mai vechi izvoare mitologice.

O altă teorie cunoscută despre originea superstiției face trimitere la un eveniment petrecut în Franța medievală.

La 13 octombrie 1307, într-o zi de vineri, regele Filip al IV-lea al Franței a ordonat arestarea unui număr mare de membri ai Ordinului Cavalerilor Templieri. Aceștia au fost acuzați de erezie și de alte fapte grave, iar o parte dintre ei au fost torturați și executați în anii următori.

Evenimentul a fost asociat ulterior cu ideea că vineri, 13, ar fi o zi blestemată. Totuși, această întâmplare nu este considerată originea certă a superstiției.

Potrivit cercetărilor publicate de Biblioteca Congresului din Statele Unite, unele dintre cele mai vechi referiri scrise la asocierea zilei de vineri cu numărul 13 și cu ghinionul datează din 1834, în Franța.

Credința s-a răspândit treptat în secolul al XIX-lea, iar popularitatea sa a crescut în secolul XX. Un rol important l-a avut romanul „Friday, the Thirteenth”, publicat în 1907 de Thomas W. Lawson, dar și franciza cinematografică de groază „Friday the 13th”, lansată în 1980.

De-a lungul timpului, această dată a fost asociată cu numeroase interdicții și semne considerate prevestitoare de nenorociri. Una dintre cele mai răspândite credințe spune că nu este bine să începi un proiect important într-o zi de vineri, 13. Din acest motiv, unele persoane evită să semneze contracte, să își schimbe locul de muncă sau să pornească într-o călătorie.

Nici căsătoriile nu scapă de aceste superstiții. Potrivit unei credințe populare, o nuntă organizată în această zi ar putea aduce ghinion cuplului.

Pisicile negre sunt și ele asociate cu această dată. În anumite tradiții occidentale, întâlnirea unei pisici negre care îți taie calea este considerată un semn rău. În alte culturi, însă, același animal este privit drept un simbol al norocului.

Spargerea unei oglinzi reprezintă o altă superstiție cunoscută. Potrivit credinței populare, un asemenea incident ar aduce șapte ani de ghinion, indiferent de ziua în care se produce.

Trecerea pe sub o scară este, de asemenea, evitată de persoanele superstițioase. Gestul este considerat aducător de nenorociri, deși există și un motiv practic pentru evitarea lui, respectiv riscul ca un obiect să cadă de la înălțime.

Teama de numărul 13 este vizibilă și în unele clădiri sau mijloace de transport. Anumite hoteluri omit etajul 13 din numerotare, iar unele companii aeriene evită să folosească acest număr pentru anumite locuri din aeronave.

Tradițiile populare includ numeroase obiceiuri despre care se spune că pot ține ghinionul la distanță într-o zi de vineri, 13. Acestea diferă de la o cultură la alta și nu au o eficiență demonstrată științific.

Printre cele mai cunoscute practici se numără purtarea unui talisman considerat norocos. Potcoava și trifoiul cu patru foi sunt două dintre simbolurile folosite în diferite tradiții pentru atragerea norocului.

Alte credințe recomandă evitarea gesturilor considerate aducătoare de nenorociri, precum spargerea oglinzilor sau trecerea pe sub scări. În anumite culturi, oamenii aleg să poarte obiecte cu valoare sentimentală, să rostească rugăciuni sau să respecte ritualuri familiale despre care cred că le oferă protecție.

Explicația poate fi legată și de felul în care oamenii interpretează evenimentele din jurul lor. Psihologii explică faptul că persoanele care se așteaptă să aibă ghinion într-o anumită zi pot deveni mai atente la întâmplările neplăcute și le pot considera confirmări ale temerilor lor.

De exemplu, dacă cineva pierde autobuzul sau varsă cafeaua într-o zi de vineri, 13, poate interpreta incidentul ca pe o dovadă că superstiția s-a adeverit. Dacă aceeași întâmplare are loc într-o zi obișnuită, este posibil să nu îi acorde aceeași importanță.

Din punct de vedere calendaristic, vineri, 13, apare cel puțin o dată și cel mult de trei ori într-un an.