Moșii de toamnă sunt sărbătoriți în 2026 sâmbătă, 7 noiembrie, zi cunoscută în tradiția ortodoxă și sub numele de Sâmbăta Morților, Cu această ocazie, credincioșii merg la biserică pentru slujbele de pomenire, pregătesc colivă și împart alimente în memoria rudelor și a celor dragi trecuți la cele veșnice.

Sărbătoarea este dedicată rugăciunilor pentru sufletele celor adormiți și păstrării amintirii acestora.

În diferite regiuni ale țării s-au transmis din generație în generație obiceiuri legate de pregătirea pomenilor, alimentele oferite și vizitele la cimitir.

Calendarul creștin-ortodox publicat de Patriarhia Română consemnează data de 7 noiembrie 2026 drept „Sâmbăta celor adormiți - Moșii de toamnă”.

Sâmbăta este ziua dedicată în mod special pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Credincioșii își amintesc de părinți, bunici, rude și prieteni, dar și de persoanele care nu mai au pe nimeni care să le pomenească numele.

Denumirea de „Moși” vine de la termenul „strămoși” și face trimitere la înaintașii familiilor și ai comunităților.

Biserica Ortodoxă îndeamnă la rugăciune pentru cei adormiți, participarea la Sfânta Liturghie și acte de milostenie în memoria acestora. Pomenirea nu se rezumă la oferirea alimentelor, ci presupune și păstrarea legăturii sufletești cu cei plecați.

Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri de Sâmbăta Morților este pregătirea și împărțirea pachetelor cu alimente. Acestea sunt oferite după slujbele religioase, în amintirea celor trecuți la cele veșnice.

Coliva este nelipsită de la pomeniri. Preparată din grâu fiert, îndulcit și decorat cu nucă sau zahăr, aceasta simbolizează învierea și speranța vieții veșnice.

Pe lângă colivă, pachetele de pomană pot conține:

Colaci, pâine sau alte produse de panificație;

Mere, pere, struguri și nuci;

Sarmale, pilaf și preparate din legume;

Plăcinte cu dovleac, mere sau brânză;

Prăjituri, biscuiți și alte dulciuri;

Apă sau vin, în funcție de obiceiul locului.

În anumite zone ale țării, alimentele sunt puse în vase noi, precum farfurii, căni sau castroane, care sunt oferite împreună cu pomana.

Există și tradiția de a adăuga un bănuț în pachet. Acest obicei diferă de la o regiune la alta și face parte din tradițiile populare, fără să reprezinte o cerință bisericească.

Câte pachete trebuie să dai de pomană de Sâmbăta Morților

Nu există un număr stabilit de pachete care trebuie împărțite de Moșii de toamnă. Fiecare familie pregătește atât cât își permite, ținând cont de tradițiile locale.

În unele comunități se obișnuiește să fie oferite trei pachete, număr asociat simbolic cu Sfânta Treime. Practica nu este însă o regulă impusă de Biserică.

Mai importantă este intenția cu care sunt oferite darurile, precum și rugăciunea pentru sufletul persoanei pomenite. Valoarea alimentelor sau numărul pachetelor nu reprezintă criterii pentru pomenire.

Credincioșii care participă sâmbătă dimineață la Sfânta Liturghie și la slujba de pomenire pregătesc, de regulă, câteva lucruri specifice acestei zile.

Printre acestea se numără:

Coliva, care este binecuvântată de preot;

Colaci sau pâine, oferite pentru pomenire;

Vin, folosit la slujba religioasă;

Lumânări, aprinse pentru cei pomeniți;

Pomelnice, pe care sunt trecute numele de botez ale celor adormiți.

După slujbă, alimentele sunt împărțite celor prezenți la biserică sau persoanelor care au nevoie de ajutor.

De asemenea, numeroase familii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări, a duce flori și a îngriji mormintele celor dragi.

Sâmbăta Morților este însoțită de numeroase obiceiuri populare, păstrate în diferite regiuni ale țării.

În unele comunități, oamenii evită muncile gospodărești grele, spălatul rufelor sau măturatul, considerând că ziua trebuie dedicată pomenirii celor plecați.

O altă credință populară spune că în această zi trebuie evitate certurile, conflictele și vorbele urâte în familie.

Există și obiceiul de a pregăti alimente care erau îndrăgite de persoana pomenită. Astfel, familiile aleg să ofere de pomană preparate pe care rudele sau prietenii lor le preferau în timpul vieții.

Aceste practici diferă de la o zonă la alta și țin de tradițiile transmise din generație în generație.

Moșii de toamnă sunt sărbătoriți înainte de începutul Postului Nașterii Domnului.

Potrivit calendarului Patriarhiei Române, Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie 2026, și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

În această perioadă, credincioșii ortodocși respectă rânduielile postului, care presupun în principal renunțarea la alimentele de origine animală, cu dezlegările prevăzute în calendarul bisericesc.