Lăsatul Secului pentru Postul Nașterii Domnului este marcat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, fiind ultima zi în care credincioșii ortodocși pot consuma alimente de dulce înainte de începerea celor 40 de zile de post. Potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe, această zi reprezintă un moment de pregătire atât trupească, cât și sufletească, prin iertare, rugăciune, împăcare cu cei apropiați și fapte de milostenie.

Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Perioada este dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii spirituale pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.

Ce semnificație are Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului

Lăsatul Secului marchează trecerea de la alimentația obișnuită la perioada de înfrânare specifică postului. Dincolo de renunțarea la anumite alimente, această zi are o semnificație religioasă legată de curățirea sufletească și de îndreptarea comportamentului.

Conform învățăturilor Bisericii Ortodoxe, postul nu trebuie privit doar ca o restricție alimentară, ci ca o perioadă de disciplină spirituală. Credincioșii sunt îndemnați să acorde mai multă atenție rugăciunii, să evite conflictele, să îi ierte pe cei care le-au greșit și să își îmbunătățească relațiile cu cei din jur.

Expresia „a lăsa sec” este asociată cu renunțarea la alimentele de dulce și cu începutul unei perioade de cumpătare. Pregătirea pentru post presupune, așadar, atât schimbarea alimentației, cât și o preocupare mai mare pentru viața spirituală.

Începând cu 15 noiembrie, credincioșii care țin Postul Nașterii Domnului renunță la alimentele de origine animală. Printre produsele care nu sunt permise în zilele obișnuite de post se numără:

Carnea și preparatele din carne;

Ouăle;

Laptele și produsele lactate;

Brânzeturile;

Untul și smântâna.

Calendarul ortodox prevede și zile cu dezlegare la pește, ulei și vin, în funcție de sărbătorile din această perioadă și de rânduielile bisericești.

Dezlegarea la pește nu presupune și permisiunea de a consuma carne, ouă sau lactate. Postul se încheie pe 24 decembrie, iar pe 25 decembrie este sărbătorită Nașterea Domnului.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții asociate cu Lăsatul Secului este iertăciunea. Înainte de începerea postului, oamenii își cereau iertare pentru supărările, vorbele grele și neînțelegerile din timpul anului.

Formula „Iartă-mă și Dumnezeu să te ierte!” era rostită pentru a lăsa în urmă conflictele și pentru a începe cele 40 de zile cu sufletul împăcat. Obiceiul amintește de importanța iertării și a împăcării în viața creștină.

O altă tradiție întâlnită în satele românești era vizitarea rudelor, a părinților, a bunicilor și a nașilor. În unele zone, finii mergeau la nași cu daruri numite plocoane, care puteau cuprinde colaci, preparate tradiționale sau băuturi pregătite pentru această ocazie.

De asemenea, familiile se adunau la masă, iar comunitățile păstrau diferite obiceiuri locale legate de ultima zi înaintea postului. Aceste tradiții diferă de la o regiune la alta și nu reprezintă obligații religioase pentru toți credincioșii.

Înainte de începerea Postului Crăciunului, credincioșii sunt îndemnați să își pregătească sufletul pentru această perioadă prin câteva gesturi importante:

Să ceară iertare și să ierte. Împăcarea cu familia, prietenii și persoanele cu care au existat neînțelegeri reprezintă un pas important înainte de post.

Să se roage. Rugăciunea este una dintre componentele esențiale ale pregătirii spirituale.

Să ajute persoanele aflate în nevoie. Milostenia și grija față de semeni fac parte din semnificația creștină a postului.

Să evite certurile și vorbele răutăcioase. Cumpătarea trebuie să se reflecte nu doar în alimentație, ci și în comportamentul de zi cu zi.

Să participe la slujbele religioase. Viața spirituală și apropierea de Dumnezeu sunt importante pe parcursul celor 40 de zile.

Postul Nașterii Domnului este o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, în care credincioșii sunt îndemnați să pună accent pe rugăciune, iertare, bunătate și fapte de milostenie.