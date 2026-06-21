Zodiile care iau superstițiile în serios. Surprize mari în top

Superstițiile continuă să fascineze milioane de oameni, iar astrologii susțin că anumite zodii sunt mai predispuse decât altele să acorde atenție semnelor, simbolurilor și coincidențelor aparent misterioase.

Analize publicate de mai multe publicații internaționale de astrologie arată că unele semne zodiacale tind să caute sensuri ascunse în evenimentele de zi cu zi și să se bazeze pe ritualuri sau tradiții considerate aducătoare de noroc.

Deși astrologia nu este recunoscută ca știință, popularitatea sa rămâne ridicată la nivel global. În acest context, mai multe surse internaționale au realizat clasamente ale zodiilor considerate cele mai superstițioase.

Peștii apar constant în topurile dedicate superstițiilor. Potrivit astrologilor citați de Best Life, acest semn este considerat cel mai spiritual și mai atras de fenomenele considerate misterioase sau greu de explicat. Nativii Pești sunt descriși drept persoane intuitive, care acordă importanță viselor, semnelor și coincidențelor.

Și publicația AstroMLM îi plasează pe primul loc, argumentând că Peștii văd adesea mesajele simbolice drept o extensie naturală a universului lor interior.

Racul ocupă poziții fruntașe în majoritatea clasamentelor. Astrologii consideră că legătura puternică a acestei zodii cu familia și tradițiile îi determină pe nativi să păstreze obiceiuri și superstiții moștenite din generație în generație.

Potrivit Best Life, mulți nativi Rac caută confort emoțional în ritualuri și simboluri despre care cred că le pot aduce protecție sau noroc.

Scorpionii sunt descriși frecvent drept atrași de ocult, simbolism și aspectele ascunse ale existenței. În mai multe analize astrologice, aceștia sunt prezentați ca fiind printre cei mai interesați de semne, premoniții și interpretări ezoterice.

Times of India notează că Scorpionii privesc adesea superstițiile ca pe indicii ale unor forțe nevăzute și sunt curioși să descifreze semnificația lor.

La prima vedere, Fecioara pare o alegere neașteptată. Cunoscută pentru gândirea logică și atenția la detalii, această zodie este asociată mai degrabă cu analiza rațională decât cu credințele superstițioase.

Totuși, astrologii intervievați de Best Life susțin că tocmai nevoia de ordine și control îi poate face pe nativii Fecioară să dezvolte mici ritualuri sau obiceiuri pe care le consideră importante pentru evitarea ghinionului.

Balanțele sunt menționate frecvent printre zodiile care caută semnificații în întâmplările cotidiene. Potrivit mai multor astrologi, acestea sunt atrase de ideea echilibrului și pot interpreta anumite coincidențe drept indicii că lucrurile se aliniază în direcția potrivită.

De asemenea, Times of India arată că Balanțele preferă să nu „tenteze destinul” și sunt dispuse să respecte anumite tradiții sau superstiții pentru a menține armonia.

Popularitatea astrologiei rămâne ridicată în multe țări, însă studiile științifice nu au identificat dovezi care să confirme că zodia unei persoane poate prezice cu acuratețe comportamentul sau personalitatea acesteia.

Cercetări recente arată că succesul perceput al astrologiei este asociat mai degrabă cu factori psihologici precum efectul Barnum și tendința oamenilor de a găsi sens în descrieri generale.