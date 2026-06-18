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Trei zodii lasă în urmă o perioadă dificilă după 18 iunie. Un tranzit astrologic marchează un nou început

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Trei zodii lasă în urmă o perioadă dificilă după 18 iunie. Un tranzit astrologic marchează un nou începutEliberare / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

După 18 iunie 2026, trei semne zodiacale ar putea simți că o etapă complicată din viața lor se apropie de final. Potrivit astrologilor, ultima zi în care Chiron se află în Berbec înainte de a intra într-un nou semn zodiacal aduce oportunități de vindecare emoțională și de eliberare de tensiuni acumulate în ultimii ani, potrivit yourtango.com.

Evenimentul astrologic este considerat important deoarece Chiron, cunoscut în astrologie drept „vindecătorul rănit”, este asociat cu procesele de conștientizare, vindecare și depășire a unor experiențe dificile.

Pentru Berbec, Rac și Vărsător, ziua de 18 iunie poate marca începutul unei perioade mai echilibrate din punct de vedere emoțional.

Berbec: renunțarea la resentimente aduce liniște

Pentru nativii Berbec, tema principală a acestei perioade este eliberarea de resentimente vechi. Astrologii susțin că influența lui Chiron îi poate ajuta să înțeleagă că anumite conflicte sau supărări păstrate în timp nu mai au un rol constructiv.

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„Această influență te ajută să renunți în sfârșit la povara pe care ai purtat-o și să simți calmul care vine odată cu această eliberare”, arată analiza publicată de YourTango.

Potrivit interpretării astrologice, după această zi, Berbecii ar putea observa că se simt mai ușurați și mai puțin afectați de evenimentele care le-au provocat nemulțumiri în trecut. Accentul cade pe depășirea blocajelor mentale și pe orientarea către viitor.

Rac: un conflict vechi poate ajunge la final

Pentru nativii Rac, tranzitul astrologic este asociat cu rezolvarea unor tensiuni relaționale care persistă de mult timp. Este posibil ca un conflict cu o persoană apropiată, inclusiv un membru al familiei, să ajungă într-un punct de clarificare.

„O simplă conversație poate sparge gheața și vă poate elibera pe amândoi”, notează astrologii citați de YourTango.

Interpretarea sugerează că motivele care au generat conflictul și-au pierdut din importanță, iar menținerea distanței nu mai aduce beneficii niciuneia dintre părți. Chiar dacă reconcilierea completă nu este garantată, comunicarea poate contribui la reducerea tensiunilor și la închiderea unui capitol dificil.

Vărsător: depășirea sentimentelor de vinovăție

Pentru Vărsători, această perioadă este legată de procesul de înțelegere și depășire a unor sentimente de vinovăție sau autocritică. Potrivit astrologilor, aceste emoții au funcționat ca un obstacol în calea dezvoltării personale și a creativității.

varsator

varsator / sursa foto: dreamstime.com

„Ajungi să realizezi că acest sentiment de vinovăție îți afectează serios creativitatea”, se arată în analiza astrologică.

În contextul influenței lui Chiron, nativii acestei zodii sunt încurajați să privească mai atent cauzele acestor stări și să renunțe la tiparele mentale care îi împiedică să avanseze. Mesajul central al interpretării este că acceptarea de sine și eliberarea de poverile emoționale pot contribui la o stare de bine mai stabilă.

Ce simbolizează ieșirea lui Chiron din Berbec

În astrologie, Chiron este asociat cu rănile emoționale, lecțiile de viață și procesele de vindecare interioară. Tranzitul său dintr-un semn zodiacal în altul este interpretat ca un moment de schimbare colectivă, în care anumite teme dominante ale ultimilor ani se pot transforma.

Ultima zi a lui Chiron în Berbec este văzută de astrologi ca o oportunitate de a lăsa în urmă conflicte, resentimente sau sentimente care nu mai servesc dezvoltării personale. Pentru multe persoane, simbolismul acestui moment este legat de închiderea unui ciclu și pregătirea pentru o nouă etapă.

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