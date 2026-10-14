Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva. Ce nu este bine să faci pe 14 octombrie

Creștinii ortodocși o sărbătoresc miercuri, 14 octombrie 2026, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și este însoțită de numeroase tradiții legate de familie, căsătorie, pomenirea morților și pregătirile pentru iarnă. În credința populară, anumite activități gospodărești sunt evitate, iar vremea din această zi este considerată un indiciu despre sezonul rece.

Sfânta Parascheva este prăznuită anual pe 14 octombrie, zi în care credincioșii participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, liniște și ajutor în familie. În mai multe regiuni ale țării, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de Sfânta Vineri de Toamnă. În tradiția populară, ziua de 14 octombrie este asociată cu mai multe interdicții, despre care se spune că trebuie respectate pentru a evita necazurile.

Una dintre cele mai cunoscute credințe este că oamenii nu ar trebui să muncească în această zi. Potrivit superstiției, cei care desfășoară activități gospodărești riscă să aibă probleme la serviciu sau în familie.

Sărbătoarea este considerată un moment potrivit pentru rugăciune, liniște și reflecție.

O altă tradiție spune că nu este bine să refuzi ajutorul cerut de o persoană nevoiașă. Cei care nu oferă bani sau alimente atunci când au posibilitatea ar putea avea parte de pierderi materiale, conform credințelor populare.

Femeile necăsătorite sunt îndemnate să evite cusutul, croșetatul și spălatul rufelor. O veche superstiție spune că tinerele care desfășoară asemenea activități de Sfânta Parascheva riscă să rămână nemăritate. În anumite comunități există și obiceiul de a nu aprinde focul în sobă, chiar dacă temperaturile sunt scăzute. Potrivit tradiției, încălcarea acestei interdicții ar putea aduce dureri de cap și probleme cu ochii.

De Sfânta Parascheva, în multe gospodării sunt pregătite alimente pentru pomenirea celor trecuți în neființă. Potrivit obiceiurilor populare, se împart covrigi, lipii, pâine făcută din grâu nou, must proaspăt și vin roșu.

Tradiția spune că oamenii care oferă hrană celor nevoiași vor avea parte de belșug în perioada următoare. În unele regiuni, familiile organizează pomeni pentru cei decedați, iar alimentele sunt oferite în amintirea acestora.

O altă credință populară recomandă ca oamenii să nu mănânce înainte de încheierea slujbei religioase, în jurul orei 12:00. Potrivit superstiției, persoanele care mănâncă dimineața, în special alimente de dulce, ar putea avea probleme cu stomacul. Există și tradiția de a evita fructele de culoare închisă și pepenele roșu, despre care se spune că amintesc de sacrificiul martiric.

Ziua Sfintei Parascheva este legată și de numeroase credințe despre vreme. În mediul rural, ciobanii obișnuiau să urmărească felul în care dorm oile, considerând că acesta poate indica severitatea iernii. Dacă animalele stau îngrămădite, tradiția spune că urmează o iarnă grea. În schimb, dacă oile dorm răsfirate, sezonul rece ar putea fi mai blând.

O altă superstiție arată că lipsa precipitațiilor pe 14 octombrie ar prevesti venirea mai rapidă a iernii.

Se mai spune că vremea din ziua Sfintei Parascheva se va menține până la sărbătoarea Sfântului Dumitru, celebrată pe 26 octombrie.

În alte zone, oamenii consideră că o zi însorită sau mohorâtă de Sfânta Parascheva ar arăta cum va fi vremea și în celelalte sărbători până la sfârșitul anului.

În unele sate, localnicii obișnuiau să aprindă focuri în aer liber, în credința că astfel pot îndepărta spiritele rele.

Tot în această perioadă, gospodarii începeau pregătirile pentru sezonul rece. Printre obiceiurile transmise din generație în generație se numără cumpărarea cojoacelor și pregătirea hainelor groase pentru iarnă.

În tradiția populară, Sfânta Parascheva este asociată și cu ocrotirea familiei, a femeilor căsătorite și a mamelor. Se crede că aceasta le ajută pe femei la naștere și pe tinerele care își doresc să se căsătorească.

Unele credințe îi atribuie și rolul de protectoare a animalelor sălbatice.

Sfânta Cuvioasă Parascheva ocupă un loc important în tradiția religioasă românească, iar moaștele sale se află la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În fiecare an, credincioși din întreaga țară ajung în Iași pentru a se închina la racla sfintei. Aceștia se roagă pentru sănătate, rezolvarea problemelor personale, liniște în familie și ajutor în momente dificile.

În relatările credincioșilor sunt amintite numeroase minuni atribuite mijlocirii Sfintei Parascheva. Unele dintre aceste mărturii au devenit cunoscute, în timp ce alte experiențe au rămas în cadrul familiilor.

Cuvioasa este numită în tradiția populară și „mult folositoare”, fiind considerată protectoare a celor aflați în suferință.

De Sfânta Parascheva își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele sfintei sau variante derivate din acesta.

Printre prenumele feminine întâlnite se numără Parascheva, Paraschiva, Parasca, Chivuța, Chiva, Pachița, Paraschița, Vuța, Paraschieva, Parastița și Paraschivuța.

În cazul bărbaților, sunt sărbătorite nume precum Paraschiv, Chivu, Petcu, Paraschivu, Paraschiță și Chivuță.