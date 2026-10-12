Pelerinajul organizat la Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva a ajuns luni, 12 octombrie, în cea de-a cincea zi. Mii de credincioși din întreaga țară continuă să sosească la Catedrala Mitropolitană pentru a se ruga și a se închina la sfintele moaște, după procesiunea „Calea Sfinților”, desfășurată duminică seară. Culoarul de pelerini se întinde în prezent pe o distanță de patru kilometri.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 800 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele zile.

În timpul procesiunii de duminică, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate pe străzile Iașiului. Evenimentul religios face parte din manifestările organizate pentru hramul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, iar numărul celor care ajung la Iași este așteptat să crească pe măsură ce se apropie ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva, sărbătorită miercuri, 14 octombrie.

Anul acesta, credincioșii au posibilitatea de a se închina atât la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Organizatorii au mobilizat aproximativ 1.500 de voluntari care îi vor îndruma și sprijini pe credincioșii veniți la Catedrala Mitropolitană și în zonele din apropiere.

Preotul Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, a declarat recent că pelerinii vor primi ceai cald, apă, hrană și un ghid tipărit cu programul slujbelor, informații despre cele două procesiuni și recomandări practice pentru perioada pelerinajului.

„Voluntarii Sfintei Parascheva fac din efortul lor de a veni în sprijinul pelerinilor ceea ce buna tradiție a ospitalității românilor ne-a învățat mereu: să fim buni și primitori cu străinii. Cu toții, sper, am înțeles aceasta, iar inimoșii voluntari confirmă că e mai vrednic de bucurie cel care oferă decât cel care primește, oricât de greu de evaluat poate fi acest lucru. Dincolo de proiectele ‘Ceaiul pentru pelerini’, ‘Hrană pentru pelerini’ și multe altele, fiecare închinător va primi o iconiță a hramului Sfintei Parascheva”, a spus preotul Lucian Apopei.

Miercuri, 14 octombrie, de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie va începe la ora 9:00. Slujba va fi oficiată pe un podium amenajat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Pentru persoanele care nu vor putea ajunge în apropierea zonei principale, organizatorii vor instala ecrane de mari dimensiuni în mai multe puncte, astfel încât slujba să poată fi urmărită de la distanță.

„Pentru cei care nu vor reuși să fie prezenți în preajma zonei amenajate, anunțăm că slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locații”, a mai spus Lucian Apopei.

Pe toată durata pelerinajului, credincioșii vor avea la dispoziție două numere de telefon pentru informații și sprijin: 0757.57.91.00 și 0757.033.466. Acestea vor fi funcționale în perioada 8-15 octombrie.

De asemenea, site-urile doxologia.ro și mmb.ro vor afișa permanent poziția capătului rândului de pelerini, astfel încât persoanele care ajung la Iași să poată afla unde trebuie să se așeze.

Potrivit programului anunțat de organizatori, pelerinajul a început pe 8 octombrie, la ora 6:00, cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior, moaștele sfintei și cele ale Sfântului Cuvios Paisie au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane și așezate într-un baldachin special amenajat.

Acestea vor rămâne acolo până când fluxul credincioșilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat pentru începutul zilei de 15 octombrie.

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în Epivat, localitate cunoscută astăzi sub numele de Boiados, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol. A trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și este cunoscută pentru devotamentul față de credință și pentru ajutorul oferit celor sărmani.

Potrivit tradiției bisericești, la vârsta de 10 ani, în timp ce se afla într-o biserică, a auzit cuvintele din Sfânta Evanghelie: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie”. Acest moment a determinat-o să își dedice viața credinței creștine și ajutorării celor nevoiași. Scrierile bisericești arată că își împărțea hainele și bunurile cu oamenii lipsiți de ajutor.

După moartea părinților, Parascheva a plecat din casa părintească și a pornit spre Țara Sfântă. A trecut prin Constantinopol, unde s-a închinat la moaștele sfinților, apoi a ajuns la Calcedon și Heracleea Pontului, unde a petrecut o perioadă într-o mănăstire închinată Maicii Domnului.

Ulterior, a ajuns la Ierusalim și s-a retras într-o mănăstire de maici din pustiul Iordanului. La vârsta de 25 de ani, potrivit tradiției, a părăsit mănăstirea la îndemnul unui înger și s-a întors în locurile natale.

După moartea sa, la vârsta de 27 de ani, trupul sfintei a fost îngropat în apropierea mării. Moaștele au fost descoperite ulterior, după ce, potrivit tradiției, Sfânta Parascheva s-a arătat în vis unui bărbat pe nume Gheorghe din Kallicrateia și unei femei numite Eftimia.

Trupul său a fost așezat în Biserica „Sfinții Apostoli” din Kallicrateia, unde a rămas aproximativ 200 de ani. În 1235, moaștele au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria de astăzi, apoi au ajuns la Belgrad și, în 1521, s-au întors la Constantinopol.

În 1641, domnitorul Vasile Lupu a primit moaștele de la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol și le-a adus în Moldova. Acestea au fost transportate pe Marea Neagră până la Galați, apoi au ajuns la Iași, unde au fost întâmpinate de domnitor, de mitropolitul Varlaam și de alți reprezentanți ai Bisericii.

Pe 13 iunie 1641, moaștele au fost așezate în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”. Au rămas acolo până în 1889, când au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află și astăzi.

Prima mențiune în limba română despre viața Sfintei Parascheva apare în „Cartea românească de învățătură”, publicată la Iași în 1643 de mitropolitul Varlaam al Moldovei. În 1955, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât generalizarea cultului său și a stabilit data de 14 octombrie pentru sărbătorirea acesteia.

Cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei și a oamenilor sărmani.