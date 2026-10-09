Peste 40.000 de credincioși s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului organizat la Catedrala Mitropolitană din Iași, joi, 8 octombrie. Potrivit datelor comunicate vineri seară, 161 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, dintre care zece au fost transportate la spital. Aproape 10.000 de pelerini așteaptă în continuare la rând, iar autoritățile estimează că numărul total al participanților ar putea ajunge la 300.000.

Aglomerația este ridicată în zonele din apropierea catedralei. Vineri seară, aproape 10.000 de oameni se aflau la rând, iar timpul de așteptare depășea șase ore. Credincioșii veniți din mai multe localități ale țării continuă să se așeze la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Potrivit organizatorilor, coada se întinde pe străzile din jurul Catedralei Mitropolitane, iar persoanele care ajung vineri seară la Iași au de așteptat mai mult de șase ore. Printre participanți se află și credincioși care revin anual la această sărbătoare religioasă.

„Vin la Iaşi pentru a opta oară. Am o linişte sufletească după ce mă reîntâlnesc cu sfânta. Vin aici pentru copiii mei, pentru nepoţi şi pentru o viaţă mai bună”, a declarat o femeie care a venit de la Urziceni.

În primele două zile ale pelerinajului, echipajele medicale au acordat asistență unui număr de 161 de persoane. Dintre acestea, zece au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Manifestările religioase au început joi dimineață, când raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie au fost scoase în procesiune din Catedrală.

Ulterior, acestea au fost așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult, unde credincioșii pot ajunge pentru a se închina.

Pe lângă participarea la manifestările religioase, persoanele care ajung în această perioadă la Iași au posibilitatea să viziteze o expoziție organizată la Muzeul Mitropolitan.

Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, aici este expusă lucrarea „Rugăciunea”, realizată de sculptorul Constantin Brâncuși.

Sculptura face parte din expoziția „Sacrul la feminin. De la Facerea Lumii la Rugăciunea lui Brâncuși”.

Pentru organizarea fluxului de persoane și limitarea aglomerației, autoritățile au amenajat un culoar unic de acces către racla cu sfintele moaște.

Traseul anunțat cuprinde următoarele artere:

Catedrala Mitropolitană – strada Arhitect G.M. Cantacuzino – strada Iordache Lozonschi – strada Cloșca;

Strada Petru Movilă – strada Uzinei – strada Morilor – strada Alexandru Ipsilanti Vodă;

Strada Sfântul Andrei – strada Iancu Bacalu – Bulevardul Regele Ferdinand I al României.

Dacă numărul participanților va impune extinderea culoarului, acesta va continua pe Bulevardul Regele Mihai I al României. Pe durata pelerinajului, preoți, voluntari și reprezentanți ai forțelor de ordine se află în zonele de acces pentru a oferi informații și sprijin participanților.

Jandarmeria le recomandă credincioșilor să respecte regulile stabilite pentru deplasare și să urmeze indicațiile personalului prezent la fața locului.

Numărul persoanelor care vor participa la pelerinajul de Sfânta Parascheva ar putea ajunge la 300.000, potrivit estimărilor autorităților.

Vremea favorabilă ar putea contribui la creșterea numărului de participanți în zilele următoare.

Racla cu sfintele moaște va rămâne în curtea Catedralei Mitropolitane până pe 15 octombrie, când urmează să fie mutată înapoi în interiorul lăcașului de cult.

Marți, 14 octombrie, este programată Sfânta Liturghie, care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.