Peste 26.000 de persoane așteaptă sâmbătă, 10 octombrie, să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori și autorități, coada depășește cinci kilometri, iar timpul estimat de așteptare se apropie de 15 ore.

Aproape 60.000 de pelerini au trecut deja pe la racla cu sfintele moaște de la începutul manifestărilor religioase. Numărul celor care așteaptă a crescut semnificativ în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, după ce pe parcursul zilei precedente la rând s-au aflat constant între 6.000 și 10.000 de persoane.

Sâmbătă, la prânz, mii de credincioși continuau să sosească în zona Catedralei Mitropolitane. În apropierea lăcașului de cult sunt parcate zeci de autocare care au adus pelerini din diferite regiuni ale țării.

Organizatorii estimează că lungimea rândului depășește cinci kilometri, în timp ce persoanele aflate la coadă trebuie să aștepte aproape 15 ore pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște.

Creșterea numărului de participanți a determinat autoritățile și organizatorii să mențină măsurile de sprijin și de siguranță. Preoții, voluntarii și forțele de ordine sunt prezenți pe traseele de acces pentru a oferi îndrumare și asistență credincioșilor.

Jandarmeria le recomandă participanților să aibă răbdare și să respecte regulile de acces în zonele amenajate pentru pelerini.

Aglomerația din timpul pelerinajului a necesitat intervenția echipajelor medicale. De la începutul manifestărilor, 271 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 16 dintre acestea au fost transportate la spital.

Prezența personalului medical și a forțelor de ordine este importantă în condițiile în care participanții petrec multe ore în așteptare, iar numărul persoanelor din zona centrală a orașului rămâne ridicat.

Autoritățile estimează că vremea favorabilă ar putea contribui la creșterea numărului de participanți. Potrivit estimărilor, numărul total al credincioșilor care vor ajunge la Iași ar putea atinge 300.000.

Pelerinajul a început joi dimineață, când racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cea cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie au fost scoase în procesiune din Catedrala Mitropolitană. Ulterior, acestea au fost așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult.

Unul dintre principalele momente ale manifestărilor religioase este programat pentru 14 octombrie, când va fi oficiată Sfânta Liturghie. Slujba va avea loc pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

Racla cu sfintele moaște va rămâne în curtea catedralei până la 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

Numărul mare de participanți și timpul de așteptare de aproape 15 ore arată amploarea pelerinajului din acest an.

În zilele următoare, autoritățile și organizatorii vor continua să asigure măsurile de ordine, îndrumare și asistență medicală pentru credincioșii care vin la Iași.