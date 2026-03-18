Prețul petrolului a explodat după ce Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume

Prețurile petrolului au crescut brusc, apropiindu-se de 110 dolari pe baril, după ce Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, potrivit BBC. Prețul de referință al țițeiului Brent a atins 109,91 dolari pe baril imediat după ora 14:30 GMT, cu peste 5% mai mult față de ziua precedentă și se menține peste 108 dolari.

Creșterea a survenit după raportul agenției Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care a anunțat că complexul petrochimic de la South Pars a fost lovit.

Ministerul iranian al Petrolului a precizat că incendiul de la complex a fost stins, însă amploarea pagubelor rămâne neclară. Armata Iranului a avertizat că va lua măsuri decisive ca răspuns la atac, afirmând că orice agresiune împotriva infrastructurilor energetice și economice va fi urmată de lovituri împotriva sursei agresiunii.

„Așa cum am avertizat anterior, dacă infrastructurile de combustibil, energie, gaze și economice ale țării noastre sunt atacate de inamicul americano-sionist, pe lângă un contraatac puternic împotriva inamicului, vom lovi sever și sursa acelei agresiuni”, a anunțat armata într-un comunicat publicat de Tasnim.

Danni Hewson, șefa departamentului de analiză financiară al AJ Bell, a spus că atacul și represaliile Iranului au crescut tensiunile și au pus presiune asupra prețurilor petrolului. Ea a adăugat că, până la găsirea unei soluții privind blocarea Strâmtorii Ormuz, piețele energetice vor rămâne volatile.

„Orice soluție la blocarea Strâmtorii Ormuz pare destul de îndepărtată în acest moment și, până când nu se vor înregistra progrese pe acest front, piețele energetice vor rămâne probabil volatile”, a adăugat ea.

Iranul a suspendat, de asemenea, livrările de gaze către Irak pentru a asigura consumul intern, conform unui oficial irakian citat de Reuters. Datele Forumului Țărilor Exportatoare de Gaze arată că 94% din rezervele Iranului sunt utilizate pe plan intern.

Complexul de gaze este exploatat și de Qatar, sub denumirea North Dome, stat care produce aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat la nivel global. Qatarul și-a oprit producția la începutul lunii martie ca reacție la conflict.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al Ansari, a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea energetică globală.