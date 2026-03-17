Prețul petrolului a scăzut, apoi a crescut din nou

Prețurile petrolului au crescut marți dimineață, pe fondul incertitudinilor persistente legate de securitatea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Cotația Brent a urcat cu aproximativ 2,8%, depășind pragul de 103 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a crescut cu aproape 3%, apropiindu-se de 96 de dolari, potrivit Reuters.

Piața rămâne tensionată, traderii urmărind cu atenție dacă fluxurile de petrol vor continua fără întreruperi prin această rută vitală pentru comerțul global cu energie. Orice semnal privind detensionarea situației ar putea influența rapid cotațiile.

În ziua precedentă, prețurile au scăzut după apariția unor informații potrivit cărora mai multe nave au reușit să traverseze în siguranță zona, în ciuda riscurilor generate de conflict. Aceste evoluții au temperat temporar temerile privind blocarea completă a rutei maritime.

Reacțiile nu s-au limitat la piața petrolului. Bursele asiatice au deschis pe plus, susținute inclusiv de optimismul din sectorul energetic. Indicele Nikkei 225 a consemnat un avans modest, în timp ce Kospi a înregistrat o creștere mai puternică, alimentată și de performanța companiilor din tehnologie.

În acest context, gigantul american Nvidia a impulsionat sentimentul investitorilor după ce a anunțat perspective ambițioase de vânzări pentru următorii ani, dar și noi parteneriate strategice.

Volatilitatea ridicată a pieței petroliere vine după o scădere semnificativă înregistrată luni, când cotațiile au coborât cu peste 2%. Declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a cerut sprijin internațional pentru securizarea traficului prin Ormuz, au coincis cu reluarea parțială a tranzitului naval.

Importanța strategică a strâmtorii este majoră: aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează această zonă, ceea ce face ca orice perturbare să aibă efecte imediate asupra prețurilor și economiei globale.

La Washington, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că SUA tolerează temporar tranzitul unor nave din state precum India sau China, însă evoluția măsurilor depinde de durata conflictului.

Între timp, Iranul încearcă să negocieze condiții mai favorabile pentru transportul maritim, inclusiv în relația cu India, în timp ce aliații SUA ezită să se implice militar în regiune. Deși unele state europene nu susțin intervenția militară, există voci care cer menținerea libertății de navigație.

Pe fondul acestor tensiuni, guvernele din întreaga lume caută soluții pentru a limita impactul asupra consumatorilor. Creșterea prețurilor la energie alimentează inflația și pune presiune pe bugetele gospodăriilor.

Directorul Agenția Internațională pentru Energie, Fatih Birol, a anunțat că statele membre sunt pregătite să utilizeze rezervele strategice de petrol dacă situația o va impune. De altfel, peste 400 de milioane de barili urmează să fie introduși pe piață pentru a stabiliza prețurile.

Conflictul din regiune rămâne principalul factor de risc. Israelul a transmis că operațiunile militare împotriva Iranului vor continua în următoarele săptămâni, în timp ce oficiali americani estimează un posibil final relativ rapid al confruntărilor.

În paralel, infrastructura energetică este afectată direct. Compania petrolieră ADNOC a suspendat temporar operațiuni de încărcare după un atac cu drone, în timp ce terminalul de la Fujairah funcționează doar parțial, deși rămâne un punct esențial pentru exporturile din Emiratele Arabe Unite.

Piețele rămân extrem de sensibile la evoluțiile din Golf, iar orice schimbare – militară sau diplomatică – continuă să se reflecte rapid în prețul petrolului și în stabilitatea economică globală.