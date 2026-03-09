Șoc pe piețele globale. Petrolul WTI sare de 115 dolari pe baril în urma conflictelor din Orientul Mijlociu

Cotațiile futures pentru țițeiul WTI (West Texas Intermediate) au înregistrat luni o creștere fulminantă de 26%, apropiindu-se de pragul de 115 dolari pe baril. Explozia prețurilor vine pe fondul unei serii de reduceri masive de producție anunțate de marii jucători din Orientul Mijlociu, ca urmare a perturbărilor severe din Strâmtoarea Hormuz. Diplomația pare o carte pe care nu o joacă nimeni.

Armata iraniană a ameninţat duminică cu atacuri asupra instalaţiilor petroliere din regiune dacă Israelul va continua să lovească infrastructura energetică a Iranului, transmite AFP, conform Agerpres.

“Guvernele ţărilor islamice trebuie să avertizeze cât mai repede America criminală şi regimul sionist sălbatic împotriva unor astfel de acţiuni laşe şi inumane”, a transmis cartierul general Khatam al-Anbiya, comandamentul forţelor armate iraniene.

“În caz contrar, măsuri similare vor fi luate în regiune, iar dacă puteţi suporta petrolul la preţul de peste 200 de dolari barilul, continuaţi cu acest joc”, a amenințat armata iraniană.

Panica de pe piețele internaționale a împins inițial prețurile în sus cu până la 31% pe parcursul ședinței de tranzacționare. Această creștere abruptă reprezintă cea mai mare apreciere înregistrată într-o singură zi din aprilie 2020 până în prezent. Dar și cel mai ridicat nivel de preț atins din iunie 2022.

O continuare a tendinței masive de săptămâna trecută, când cotațiile au crescut deja cu 35,6%.

Blocajele din Strâmtoarea Hormuz au declanșat o reacție în lanț printre marii producători de petrol și gaze, care se văd nevoiți să își limiteze operațiunile.

În cazul Irak, surse din industrie raportează o prăbușire cu 70% a producției din cele trei mari câmpuri petroliere din sudul țării. Extracția a scăzut dramatic de la 4,3 milioane de barili pe zi (înaintea conflictului) la doar 1,3 milioane de barili pe zi.

Kuweit, al cincilea cel mai mare producător din cadrul OPEC a început să reducă producția încă de sâmbătă și a invocat clauza de forță majoră pentru a-și suspenda obligațiile contractuale.

Qatar: Această criză se suprapune peste reducerile producției de gaze naturale lichefiate (GNL) anunțate de Doha săptămâna trecută, restrângând și mai mult oferta globală de energie.

În cazul Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite, analiștii anticipează că și acești giganți petrolieri ar putea fi forțați să anunțe reduceri de producție în curând, din cauza umplerii rapide a capacităților de stocare, pe fondul imposibilității de a exporta pe rutele maritime blocate.

Acest șoc energetic major are loc într-un moment de volatilitate politică extremă în regiune. În timp ce criza din Strâmtoarea Hormuz strangulează rutele comerciale, la nivel politic, Iranul tocmai l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul regretatului Ayatollah Ali Khamenei, în funcția de nou Lider Suprem, consolidând astfel linia dură a regimului de la Teheran.