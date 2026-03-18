Prețurile petrolului, în ușoară scădere pe fondul creșterii stocurilor de țiței din SUA

Prețurile petrolului au consemnat o scădere moderată miercuri dimineață, în contextul apariției unor date care indică majorarea stocurilor de țiței din Statele Unite, potrivit informațiilor citate de Reuters din surse apropiate Institutului American al Petrolului.

Cotațiile futures pentru petrolul Brent au coborât cu 1,15 dolari, echivalentul unui declin de 1,11%, ajungând la 102,27 dolari pe baril la ora 01:08 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate a înregistrat o scădere de 1,54 dolari, respectiv 1,6%, până la nivelul de 94,67 dolari. Rezervele de țiței ale Statelor Unite au înregistrat o creștere de 6,56 milioane de barili în săptămâna încheiată la 13 martie, au precizat surse din piață, care au invocat datele publicate marți de API. Un sondaj realizat de Reuters arată că estimările indicau un avans de aproximativ 380.000 de barili pentru săptămâna încheiată la 13 martie.

Această tendință a influențat direct piața, investitorii reacționând la perspectiva unei oferte mai ridicate pe termen scurt.

Pe partea de ofertă, autoritățile din Irak au ajuns la un acord cu Guvernul Regional al Kurdistanului pentru reluarea livrărilor de petrol către terminalul Ceyhan din Turcia, începând de miercuri.

Se preconizează că fluxul de petrol din portul Ceyhan va începe miercuri la ora 10:00, ora locală (07:00 GMT).

În același timp, Compania Națională de Petrol din Libia a anunțat că producția din câmpul Sharara continuă, după ce fluxurile au fost redirecționate prin rute alternative în urma unui incendiu. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime.

Contextul internațional rămâne tensionat, după ce Teheranul a confirmat moartea lui Ali Larijani, în urma unei acțiuni atribuite Israelului. În paralel, oficiali iranieni au indicat că noul lider suprem a respins inițiativele de detensionare transmise prin intermediari.

Totodată, armata Statelor Unite a anunțat că a lovit ținte de pe litoralul iranian, în apropierea Strâmtorii Hormuz, invocând riscurile generate de rachetele antinavă pentru transportul maritim.

Moartea omului influent din Iran, Larijani, și atacurile armatei americane asupra pozițiilor de coastă iraniene din apropierea Strâmtorii Hormuz au trezit speranțe că conflictul s-ar putea încheia mai repede, a declarat Mingyu Gao, cercetător șef pentru energie și produse chimice la China Futures.